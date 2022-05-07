Как беженцам из Украины получить медицинскую помощь в Европе: простые советы
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Пострадавшим из-за войны людям обещают поддержку
Украинцы, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны с россией, могут рассчитывать на получение медицинских услуг в ряде европейских стран. Для этого понадобятся некоторые документы, а также получение временной защиты от государства, приютившего беженца.
Конкретнее о доступной для временных переселенцев помощи рассказали в пресс-службе Европейского союза.
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Чтобы получить возможность официально лечиться, украинцам нужно пройти специальную регистрацию, а также получить разрешение на временное жительство в выбранной стране. Государства-члены ЕС могут предоставлять украинским беженцам как полное страхование, так и частичное. Если это первый вариант, то, вероятно, вы даже сможете оформить Европейскую карту медстрахования — она и обеспечит вам получение всех необходимых услуг.
С начала войны в Европе было создано специальный механизм солидарности для медперевозок беженцев. Также дети, покинувшие дом вместе с родителями, могут и дальше получать плановые прививки, возможность сделать которые в Украине не было.
Отдельно важно подчеркнуть, что большинство вынужденных переселенцев может бесплатно получить доступ к квалифицированной психологической помощи. Часто её предоставляют даже в пунктах "приема" беженцев рядом с украинской границей.
Минздрав Украины держит связь с зарубежными коллегами насчет того, как украинцы обеспечены медпомощью. Для более легкого доступа к информации специалисты собрали на одном сайте информацию о услугах, которые украинцы могут получить на территории Германии, Польши, Франции, Румынии, Словении, Латвии и других государств.
В этом перечне "по странам" сообщается о:
- подтвержденных контактах больниц и медцентров;
- перечне доступных бесплатных услуг;
- информация о консультациях на украинском языке;
- оформлении рецептов на лекарства.
Необходимые данные доступны на специальном сайте по ССЫЛКЕ.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как украинским беженцам сориентироваться в перечне зарубежных препаратов, чтобы найти нужное лекарство.
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