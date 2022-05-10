В ОП рассказали о скорости восстановления деоккупированных территорий

Несмотря на то, что российские оккупанты могут снова прийти на освобожденные территории, власти Украины не будут сбавлять темпы их восстановления. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"На деоккупированных территориях – на сегодня это 1003 населенных пункта – развернута работа гуманитарных штабов, областных военных администраций и ГСЧС. Разминирование уже проведено в 224 населенных пунктах. Национальная полиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных населенных пунктах", — рассказал Тимошенко.

Также он привел цифры восстановления инфраструктуры: автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%, газоснабжение возобновлено в 650 населенных пунктах, водоснабжение и водоотвод – в 60. Электроэнергия есть в 83% населенных пунктах. Банки заработали в 300, Укрпочта – в 800 населенных пунктах.

Важным событием, по словам Тимошенко, стало восстановление железнодорожного сообщения с Ирпенем благодаря построенному в короткий срок железнодорожному мосту.

"На Киевщине уже удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме тех, что еще нуждаются в разминировании. Логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам", — сообщил представитель ОП.

Тимошенко также напомнил о подготовке плана обновления и модернизации страны.

"Сейчас мы финализуем данные потребностей областей, от самого маленького местного пункта до большого города. Активно занимаемся проектированием домов для переселенцев. Работаем 24/7, чтобы все как можно скорее могли вернуться домой", — добавил он.