В Киеве готовятся хоронить Кравчука: эксклюзивные кадры (фото, видео)

Прощание с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком состоится в Украинском Доме.

В Национальном центре "Украинский дом" на Европейской площади проходит подготовка к похоронам первого президента Украины Леонида Кравчука, который умер 10 мая.

Прощание с первым президентом состоится во вторник, 17 мая, начало в 11:00. Похоронят Леонида Кравчука на столичном Байковом кладбище.

Отметим, что первый президент Украины свои последние месяцы жизни пролежал в мюнхенской клинике под аппаратом искусственного обеспечения жизнедеятельности.

Из-за войны доставить тело Леонида Кравчука из немецкой больницы в Украину самолетом было невозможно, поэтому семье первого президента Украины пришлось организовывать наземную транспортировку, в том числе и по железной дороге.

Национальный центр "Украинский дом"

Прощание с Леонидом Кравчуком запланировано на 17 мая

Леонида Кравчука похоронят в Киеве 17 мая

Напомним, что Леонид Кравчук ушел из жизни на 89-м году после продолжительной болезни. Летом 2021 года он перенес сложную операцию на сердце.

В те времена он был главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, однако из-за ухудшения самочувствия Кравчук более не смог выполнять свои обязанности на этом посту.

В октябре 2021 года Кравчук проходил лечение и находился на реабилитации в Германии. С тех пор информации о его состоянии не было.