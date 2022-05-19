"Будет еще годами продолжаться": Арестович дал прогноз, когда отменят военное положение

Военное положение может сохраняться даже после завершения войны

В Украине могут продлить военное положение еще на 90 дней, однако это не значит, что после истечения этого срока его отменят.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает "24 канал".

Он выразил убеждение, что война россии против Украины не закончится даже к осени, а продлениями военного положения на 30 дней украинцам будут даваться "ложные надежды" о том, что якобы после этого срока война закончится. Поэтому, говорит он, военное положение планируют продлить сразу на 90 дней, поскольку это позволяет законодательство.

Вместе с тем Арестович подчеркнул, что отменить военное положение можно всегда.

Тем не менее, по его словам, он советует быть готовыми к тому, что военное положение в некоторых областях может сохраняться и после достижения победы. В частности, это связано с тем, что после завершения боевых действий обычно стартует процесс разминирования и поиска неразорвавшихся снарядов.

"По мировому закону день войны – это 3 дня разминирования. Это будет еще годами продолжаться", — сказал он.

Также он отметил, что некоторые подразделения будут даже после победы находиться на государственной границе и не сразу вернутся в места постоянно дислокации.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не собирается идти на какие-либо компромиссы с россией, поскольку это либо приведет к новым конфликтам в будущем, либо к затягиванию боевых действий.