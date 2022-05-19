Будет еще комфортнее, чем до появления оккупантов: в ОП обещают восстановить лицей в Мотыжине

В селе Мотыжин Киевской области разрушены 15 домов и 40 – повреждены и нуждаются в ремонте. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он также напомнил о трагедии, постигшей Мотыжин.

"Оккупанты похитили и убили старосту села Ольгу Сухенко и ее мужа. Их тела обнаружили после освобождения населенного пункта. Враг не останавливается ни перед чем", – отметил он.

Замруководителя ОП добавил, что от обстрелов пострадал и Мотыжинский лицей, которому более 50 лет. В память о покойной Ольге Сухенко заведение восстановят и сделают еще лучше и комфортнее, чем до войны.

"Учебное заведение повреждено на двух этажах, несколько учебных кабинетов полностью уничтожены. Но оно в хороших руках. О нем заботится директор учебного заведения Валерия Москаленко. Говорит, что поддерживать и развивать заведение ее просила погибшая староста Мотыжина. Поэтому хочет восстановить его как можно скорее, чтобы учащиеся могли вернуться на учебу уже 1 сентября. Сделаем все возможное, чтобы учащимся здесь было еще комфортнее, чем до появления оккупантов", – рассказал Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что в Киевской области удалось завершить восстановление электроснабжения на две недели быстрее, чем планировалось.