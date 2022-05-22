Упрощенное ВНО-2022: часть украинских школьников получила новую возможность

Проверить знания с помощью мультитеста удастся и за границей

Многие украинские школьники из-за войны находятся за границей, хотя некоторым из них и предстоят еще выпускные экзамены. Как оказалось, в МОН позаботились, чтобы дети могли не беспокоиться о возвращении в Украину ради сдачи упрощенного ВНО, представленного в 2022 году мультитестом.

Более подробно рассказали на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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По состоянию на 22 мая известно о более двадцати европейских странах, которые готовы предоставить площадки для прохождения украинскими школьниками тестирования. Пока на просьбу украинского Минобразования отреагировали в Австрии, Бельгии, Польше, Швеции, Чехии, Болгарии, Великобритании, Франции, Хорватии, Венгрии, Дании, Эстонии, Румынии, Словакии, Португалии, Ирландии, Испании, Нидерландах, Германии, Молдове, Литве, Латвии и Италии.

Всего пока есть договоренности о пунктах прохождения НМТ в 39 европейских городах.

Карта стран, которые помогут со сдачей мультитеста

Специалисты отмечают, что список пока не окончателен, ведь переговоры по-прежнему ведутся. Это делается для того, чтобы выехавшим за границу школьникам было максимально удобно добираться до экзаменационных центров. Сообщается, что активней всего диалог ведется с представителями Германии и Испании. Дополнительно может пополниться и список стран, которые согласны помочь Украине в образовательном процессе.

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Для того, чтобы подтвердить свое желание пройти мультитест за границей, выпускникам придется отметить это в своей анкете, которую они заполняют в первом этапе подтверждения регистрации на упрощенное ВНО-2022. Каким образом составляется данный документ, "Телеграф" сообщал ранее.

Также мы писали о том, в каких украинских регионах не получится сдать НМТ в этом году.