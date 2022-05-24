ВС рф под надзором ФСБ организовали масштабное мародерство на оккупированных территориях – разведка

Командиры воинских частей и подразделений Вооруженных Сил российской федерации совместно с сотрудниками военной контрразведки Федеральной Службы Безопасности россии, осуществляющими надзор за ВС рф, организовали массовое мародерство на оккупированных территориях.

Об этом сообщает в информации, переданной Guildhall украинской разведкой.

Командир 503 мсп 19 мсд 58 ЗА Малыгин

"Установлено, что командиром 503 мсп 19 мсд 58 ЗА (в/ч 75394) полковником Евгением Малыгиным совместно с сотрудником ФСБ рф Иваном Загуборным организовано масштабное мародерство и грабеж местного населения в оккупированном Мелитополе", — говорится в сообщении.

"Такие процессы уже привели к росту морально-психологического напряжения в подразделениях полка, личный состав обвиняет командование в постановке целей меродерства и вывоза награбленного в россию превыше задач по ведению боевых действий. Ряд военнослужащих ищут возможности донести информацию о происходящем высшему командованию и готовы давать личные показания", — сообщили в разведке.

Напомним, ранее Службой Безопасности Украины был опубликован аудиоперехват разговора мародеров ВС рф, которые сообщают друг другу, что представители ФСБ отбирают у них награбленное.