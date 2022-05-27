Свириденко сообщила, когда заработают нулевые ставки на экспорт украинских товаров в Британию

Украина и Великобритания уже в ближайшей перспективе могут добиться полной либерализации торговых отношений. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко после встречи с госсекретарем по вопросам международной торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян.

"Рассчитываем, что уже в начале июня нулевые таможенные ставки на экспорт украинских товаров в Великобританию начнут действовать", – сказала она.

Министр объяснила, что либерализация торговли позволит украинским производителям увеличить объем экспорта продукции. В первую очередь речь идет о таких товарах, как мука, зерно, молочная продукция, мясо птицы и полуфабрикаты, мед, кукуруза, сахар. Таким образом, страна сможет привлечь дополнительные объемы иностранной валютной, что поможет стабилизировать макроэкономическую ситуацию в государстве.

"Если в прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 40%, то в 2022 году тоже можем ожидать значительного прогресса даже несмотря на войну", – добавляет Свириденко.

Также во время встречи была достигнута договоренность провести в июне совместную инвестиционную конференцию, которая может быть стартовой платформой для инвестиций бизнеса в развитие экономики Украины.

"Надеемся на дальнейшее сотрудничество в стратегически важных для Украины отраслях промышленности и сельского хозяйства. Нам нужны британские инвестиции для обновления и перестройки экономики на новой основе с применением современных технологий", – отметила министр.

Она рассказала, что в 2021 году прямые инвестиции Великобритании в Украину достигли 3 млрд. долларов, а наиболее значительная часть поступила именно в промышленный сектор.

"Поблагодарила Великобританию за всестороннюю помощь – военную, финансовую и техническую. Сегодня наше партнерство вышло на принципиально новый уровень, который поможет Украине выстоять и победить российских агрессоров", – подчеркнула Свириденко.

Напомним, ранее министр рассказала, что Украина и Канада возобновили переговорный процесс по расширению двустороннего соглашения о свободной торговле.