Теневой министр обороны Канады призывает увеличить военную и финансовую помощь Украине

В Консервативной партии Канады обеспокоены ослаблением поддержки Украины со стороны правительства Джастина Трюдо и призывают увеличить военную и финансовую помощь Украине в противостоянии с РФ.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Палаты общин Канады, теневой министр обороны Канады Джеймс Безан.

"Консерваторы (Консервативная партия Канады – ред.) глубоко обеспокоены ослаблением поддержки Украины со стороны либерального правительства Трюдо. Возвращение газотурбинных двигателей в Россию через Германию, вопреки санкциям против России, которые поддержал парламент Канады, является пощечиной нашим украинским союзникам", — заявил политик.

"Канада и международное сообщество должны укрепить решимость в противостоянии незаконному вторжению в Украину, и такая поддержка должна включать дополнительную финансовую помощь и помощь в поставках летального вооружения, а также решения для Европы в сфере энергетики для нейтрализации зависимости от газа и нефти из РФ", — отметил Джеймс Безан.

"Консерваторы продолжат призывать к дополнительным мерам, которые помогут Украине победить в этой войне против жестокого путинского режима", — подытожил теневой министр обороны Канады Джеймс Безан.

Ранее в Сенате Соединенных Штатов Америки сенатор-республиканец Дэн Салливан заявил, что страны-члены НАТО, как США и Канады, так и европейские союзники, должны сделать больше для поддержки Украины и укрепления обороноспособности альянса.