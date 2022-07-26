Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин специально для "Телеграфа":

22 июля 2022 года компания The New York Times объявила, что бывший сотрудник московского бюро издания Эндрю Крамер назначен руководителем редакции, которая создана и работает в Киеве.

Само по себе это событие носит характер тектонического масштаба в медиасообществе. Десятилетиями (в том числе, после развала СССР) Украина считалась периферией Москвы, так как из Москвы можно было долететь до Киева за три часа, и решить все интересующие тебя вопросы, без необходимости пребывать в Киеве постоянно.

Такая позиция была у всех крупных компаний, которые экономили деньги на создании должностей для представленности в Украине. Министерство информационной политики Украины, вместе с Администрацией президента Украины с 2014-го года боролись за создание украинского офиса компании Facebook. В результате удалось только добиться создания должности менеджера по политике социальной сети в Украине, которую занимает Катерина Крук.

Поэтому, создание отдельного бюро всемирного медиа-монстра в Киеве – это весьма неординарное событие, которое является очень важным для каждого гражданина Украины.

Однако, назначение Эндрю Крамера было воспринято украинским гражданским сообществом, как минимум, неоднозначно. В соцмедиа сразу же стали возникать параллели с репортёром Уолтером Дюранти, который занимал должность начальника Московского бюро "Нью-Йорк Таймс" с 1922 по 1936 год.

За работу в Советском Союзе Дюранти получил Пулитцеровскую премию именно в то время, когда сталинская власть организовала геноцид украинцев – "Голодомор". Дюранти написал серию материалов, в которых, фактически, отрицал геноцид украинского народа.

В 2003 году материалы Дюранти снова пересмотрели по заказу совета Пулитцеровской премии. В результате анализа материалов журналиста, было принято решение, что они несбалансированные и неаргументированные, и что слишком часто можно увидеть поддержку сталинской пропаганды.

Такие же обвинения звучат и в адрес Эндрю Крамера, который активно писал о коррупции в Украине с 2014-го года.

Большое расследование о деятельности Крамера вышло на сайте волонтерского сообщества "Информнапалм", в котором рассказано о том, как Крамер, фактически, осуществлял медиа-сопровождение продвижения российской вакцины "Спутник-V", написав по теме несколько статей, а затем и свою заметку о том, как он лично привился этой вакциной (хотя, как гражданину США ему были доступны намного более надежные аналоги).

С февраля 2022 года Крамер, по его собственным словам, сказанным в интервью его бывшей коллеге, а позже пресс-секретарю президента Юлии Мендель, практически не спит, постоянно публикуя материалы о российской агрессии против Украины.

Сама Юлия Мендель весной 2019 года публиковала материалы о президентских выборах в Украине, с достаточно тенденциозными заголовками, вроде "Комедиант против Шоколадного короля".

Такая подача политического контекста могла создать у читателей впечатление об Украине, как о некой "банановой республике". Однако, "Нью-Йорк Таймс" (НЙТ) настолько мощное издание, что его журналисты считаются практически непогрешимыми. И даже если бы были люди, которые решились бы обратиться в украинскую Комиссию по журналистской этике, либо в Независимый медиа-совет, никакого бы влияния это бы не возымело. А значит, в период военного положения появляется риск, практической безнаказанности журналистов американского издания, что бы они не писали об Украине.

А московское бюро НЙТ уже не раз было поймано на случаях продвижения российской пропаганды в западной прессе.

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Так, неделю назад комментаторы в Твиттере возмутились заголовком в газете НЙТ "Россия говорит, что в дефиците продовольствия в Африке виноваты санкции". Соавтором соответствующей статьи стал Антон Трояновский – тоже сотрудник московского бюро НЙТ.

В конце декабря 2021 года НЙТ опубликовало очередную статью Крамера, в которой он снова подчеркивает комедийно-клоунское прошлое президента Зеленского и заканчивает статью цитатой его политического конкурента Дмитрия Разумкова о том, что "комедия превратилась в фильм ужасов".

Сегодня Крамер опять собирает информацию и комментарии экспертов для своей очередной статьи о Зеленском. Своим источникам он задает вопросы, связанные с восприятием президента. По всей видимости, команде Михаила Подоляка следует готовиться к новому резонансному выстрелу по репутации верховного главнокомандующего воюющей страны.

А кто стреляет по Украине – мы очень хорошо понимаем…