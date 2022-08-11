Назначение нового руководителя Карпатского нацпарка приведет к захвату 200 га парковых земель - СМИ

Смена руководителя Карпатского национального природного парка преследует цель отчуждения 200 га заповедных территорий. Об этом говорится в статье издания "Факты".

По данным издания, под прикрытием боевых действий Минсреды пытается назначить в "Карпатский" новое руководство без проведения конкурса.

"Недавно, прикрываясь военным положением, нового директора планировали назначить в обход конкурсных процедур. Более того, на назначение претендовал человек, который официально не смог дважды пройти законный конкурс в предыдущие годы. Так что совершенно справедливо глава ОВА Светлана Онищук отказалась одобрить кандидатуру, предложенную министерством", – рассказали журналисты.

В СМИ напомнили, что предыдущие конкурсы так и не обнаружили победителя, а потому нынешний руководитель КНПП Владимир Слободян уже пятый год подряд остается на должности "исполняющего обязанности".

"Как объясняют работники учреждения, Слободян эффективно управляет парком, а его текущий статус и. о. не препятствие для внедрения положительных изменений сразу по нескольким направлениям", – добавляется в статье.

Именно поэтому потенциальная смена руководства парка не направлена на улучшение менеджмента учреждения, считают журналисты.

"Тот, кто руками министерства усложняет парку жизнь, хочет получить доступ к заповедным территориям. Конкретно речь идет о около 200 га заповедной территории, граничащей с землями "Буковеля"", – отмечают "Факты".

Утрата парком земли должна быть компенсирована за счет присоединения других территорий. Это можно осуществить, реализовав решение о расширении КНПП от 2010 года, подписанное президентом Виктором Ющенко. Доработанный указ экс-президента позволил бы провести расширение парка в направлении бассейна реки Прут, то есть по бассейновой системе, которая является стандартом в развитых странах мира.

По мнению журналистов, после расширения парк сможет уступить 200 гектаров, на которые претендует "Буковель" – конечно, при условии, что курорт будет соблюдать требования законодательства в вопросе эксплуатации этой земли.

"В расширении заповедных земель КНПП должна быть заинтересована вся страна. На данный момент природно-заповедный фонд составляет 7% территории Украины, в то время как ЕС устанавливает, что заповедники должны составлять не менее 15% территории страны", – констатировали "Факты".