Призначення нового керівника Карпатського нацпарку призведе до захоплення 200 га паркових земель - ЗМІ

Зміна керівника Карпатського національного природного парку має на меті відчуження 200 га заповідних територій. Про це йдеться у статті видання "Факти".

За даними видання, під прикриттям бойових дій Міндовкілля намагається призначити до "Карпатського" нове керівництво без проведення конкурсу.

"Нещодавно, прикриваючись воєнним станом, нового директора планували призначити в обхід конкурсних процедур. Більше того, на призначення претендувала людина, яка офіційно не змогла двічі пройти законний конкурс у попередні роки. Тож цілком справедливо очільниця ОВА Світлана Онищук відмовилася схвалити кандидатуру, запропоновану міністерством", – розповіли журналісти.

У ЗМІ нагадали, що попередні конкурси так і не виявили переможця, а тому нинішній керівник КНПП Володимир Слободян вже п’ятий рік поспіль залишається на посаді "виконувача обов’язків".

"Як пояснюють працівники установи, Слободян ефективно керує парком, а його поточний статус в. о. не є перешкодою для впровадження позитивних змін одразу за кількома напрямами", – додається у статті.

Саме тому потенційна зміна керівництва парку не має на меті покращити менеджмент установи, вважають журналісти.

"Той, хто руками міністерства ускладнює парку життя, хоче отримати доступ до заповідних територій. Конкретно йдеться про близько 200 га заповідної території, що межує з землями "Буковеля"", — зазначають "Факти".

Втрата парком землі має бути компенсована за рахунок приєднання інших територій. Це можна здійснити, реалізувавши рішення про розширення КНПП від 2010 році, підписане президентом Віктором Ющенком. Доопрацьований указ експрезидента дозволив би провести розширення парку у напрямку басейну річки Прут, тобто за басейновою системою, яка є стандартом у розвинутих країнах світу.

На думку журналістів, після розширення парк зможе поступитися 200 гектарами, на які наразі претендує "Буковель" – звісно, за умови, що курорт дотримуватиметься вимог законодавства у питанні експлуатації цієї землі.

"У розширенні заповідних земель КНПП має бути зацікавлена уся країна. На даний момент природно-заповідний фонд складає 7% території України, тоді як ЄС встановлює, що заповідники мають складати щонайменше 15% від території країни", – констатували "Факти".