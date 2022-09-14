Сильные поделились силой: Parimatch присоединился к сбору крови для военных

Инициатива по сбору крови прошла впервые, однако в компании уверяют – желающих хватит, чтобы поддерживать культуру донорства на постоянной основе. Готовы даже масштабировать в другие регионы присутствия бренда

Обычный вторник стал для команды Parimatch Tech и Parimatch Ukraine днем создания новой традиции – сдавать кровь для военных и украинцев, пострадавших в результате вторжения россии в Украину.

Желающих стать донорами в Киевском офисе Parimatch было более полусотни. В общей сложности, за день собрали 19 литров, и это только начало.

"Сейчас каждая помощь важна, даже сдача крови может спасти чью-то жизнь. Это мой первый такой опыт, и я очень благодарна компании, что могу прямо в офисе помочь нашим военным в ВСУ. Потребность в крови есть всегда, особенно во время военных действий, когда ее не хватает как на фронте, так и в городах, которые сейчас освобождают от оккупантов", – поделилась собственными впечатлениями офис-менеджер Parimatch Ukraine Виктория.

В следующем месяце Parimatch планирует запустить глобальную инициативу по сбору крови и привлечь команды из других стран присутствия бренда. Эту идею уже поддержали коллеги с Кипра и Казахстана, где будут собирать кровь для больниц. "Мы вместе на одной волне, независимо в какой стране находимся. Нас всех объединяет одно желание – помогать тем, кому это действительно необходимо", – добавляет Марина Гриценко, Chief Sustainability Officer в Parimatch Tech.