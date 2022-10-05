Обогреватели для квартиры и частного дома: какие разновидности бывают и в чем разница

Что надо знать об обогревателях

Из-за полномасштабного российского вторжения украинцам в этом году предстоит пережить самую сложную зиму в истории, а потому многие уже начали проводить подготовку. В частности из-за рисков остаться без отопления многие уже присматривают себе альтернативные способы обогрева.

Как сообщает finance.ua, на рынке сейчас можно найти множество вариантов обогревателей и систем отопления, хотя для жителей многоэтажных домов выбор не настолько обширен.

Электрические обогреватели

Эти обогреватели наиболее популярные среди населения так как относительно недорогие (2-3 тысячи гривен) и ими легко пользоваться. Мощность конвекторов около 1-2,5 кВт, чего хватит для комнат площадью до 30 квадратных метров.

Инфракрасные обогреватели

Принцип работы тут заключается в излучении волн в инфракрасном диапазоне, которые обогревают подобно солнечным лучам. На рынке встречается множество вариаций этих устройств в ценовом диапазоне от 700 до 2500 гривен.

Масляные обогреватели

Такие устройства имеют внутри минеральное масло, которое нагревается и излучает тепло. Они стоят дороже чем приведенные выше разновидности (от 3 до 4 тысяч гривен), но известны тем, что могут долго сохранять тепло. Недостатком считается то, что металлический корпус быстро разогревается, что может привести к потенциально опасной ситуации. Кроме того, зачастую они весьма мощные (более 2 кВт), что плохо сочетается со слабой проводкой.

Электрические вентиляторы

Маленькие мобильные устройства способны быстро разогреть комнату и стоят от 800 гривен до 1,5 тысячи гривен. Их недостаток кроется в большом потреблении электричества, и неспособности нагреть большие помещения.

Все вышеперечисленные устройства подойдут для обогрева квартиры или отдельной комнаты, а в плане эффективности они все примерно одинаковы, хотя и имеют свои плюсы и минусы. Что касается жителей частных домов, то у них есть еще несколько вариантов.

Твердотопливные обогреватели

Спрос на эти устройства растет из года в год среди населения, проживающего в частном секторе, однако для их использования необходимо иметь запас дров, угля или пеллет. Также встречаются газовые разновидности.

Буржуйки

Наиболее бюджетный вариант (4-6 тысяч гривен), который требует разве что наличия дымохода. Есть и минусы — из-за небольшого размера они неспособны отопить большое помещение и быстро теряют тепло.

Твердотопливные и газовые котлы

Популярная вещь для частных домов, хотя газовые котлы могут встречаться и в квартирах. За котел придется выложить около 15 — 25 тысяч гривен, а еще несколько тысяч придется отдать за монтаж. Впрочем, есть и минус — газовые котлы не будут работать при частых перебоях с электричеством.

Генераторы

Устройства, которые работают на бензине или дизтопливе могут обойтись в 15-25 тысяч гривен, однако для их использования понадобится иметь открытое пространство.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в обогреве квартиры может помочь обычная ванная комната.