Шевченко не дали подготовиться к суду, он обвинил НАБУ и САП – Сentral Вanking

Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко обвинил два антикоррупционных правоохранительных органа (НАБУ и САП) в том, что ему не дают возможности должным образом подготовиться к защите в суде. О давлении на Шевченко сообщило одно из крупнейших изданий для финансистов и банкиров Сentral Вanking.

Как напомнило издание, в Украине Шевченко объявили в "международный розыск" за то, что он якобы присвоил средства в государственном Укргазбанке еще до того, как возглавил НБУ. При этом прокурору сообщил адвокату Шевченко о судебном разбирательстве и прислал 5000 страниц материалов дела поздно вечером накануне заседания.

Этого времени было недостаточно для подготовки к слушанию, которое началось в 8:30 утра. Кроме того, Шевченко не позволили принять участие в заседании по избранию ему меры пресечения. "По словам Шевченко, своевременная подача документов защите является обязательной, и ее несоблюдение должно было аннулировать ходатайство прокурора. Но он сказал, что суд проигнорировал доводы его адвоката по этому поводу и вынес решение в пользу прокурора", – пишет Сentral Вanking.

Теперь Кирилл Шевченко обвиняет НАБУ и САП в том, что они "придумывают очередной броский заголовок". Все обвинения банкир отрицает. Еще несколько лет эти же обвинения признали необоснованными.

Шевченко ушел в отставку 4 октября, заявив, что это произошло по состоянию здоровья. Источники, близкие к НБУ, подтвердили изданию, что у Шевченко проблемы со здоровьем. Когда новости о расследовании просочились в СМИ, Шевченко сказал, что его здоровье ухудшилось из-за жесткого политического давления.

"Шевченко стал управляющим центрального банка в июле 2020 года после того, как Зеленский уволил его предшественника Якова Смолия. Смолий и другие высокопоставленные чиновники центрального банка заявили, что они стали мишенью для политически влиятельных лиц, недовольных проводимой НБУ реформой украинских банков", — пишет издание.

Как сообщалось ранее, 6 октября депутаты Рады официально уволили главу Нацбанка, в тот же день в НАБУ заявили, что он фигурирует по делу о растрате сотен миллионов гривен в "Укргазбанке" в качестве подозреваемого. Новым руководителем Нацбанка назначили экс-главу Ощадбанка Андрея Пышного. Сам Пышный назвал главным приоритетом работы НБУ – начало новой программы МВФ.