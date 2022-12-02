Авто, станции Starlink и дроны: что Parimatch передал ВСУ на фронт в ноябре

Работая в режиме технологического усиления Украины с первых дней полномасштабной войны бренд Parimatch на системной основе поддерживает ВСУ десятый месяц подряд. В ноябре компания обеспечила украинскую армию разносторонней помощью на сумму 16 миллионов гривен.

Украинские защитники в самых горячих точках фронта получили 20 скоростных и вездеходных автомобилей, 10 станций спутниковой интернет-связи Starlink, спутниковые телефоны, тепловизоры, дроны и важные для БПЛА запчасти.

Учитывая сложные погодные условия и, как следствие, дополнительные испытания для украинских военных, компания также передала на передовую 170 буржуек, 31 электрогенератор и зарядные станции. И вдобавок – утепленную одежду и важные элементы военной амуниции.

"Какие бы сложные последствия от ракетного террора гражданские и инфраструктурные объекты не испытывали, украинское общество и бизнес были, есть и будут надежным тылом для своих защитников. Мы не только продолжим находить нужные нашей армии технологии и снабжать ее всем необходимым. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы приумножать и масштабировать эту помощь", – подчеркнула Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

С начала полномасштабного вторжения Parimatch предоставил более 296 млн гривен на помощь Украине, основная часть – на ВСУ.