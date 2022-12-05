Первое применение новой ракеты ВСУ: уничтожена установка Бук с помощью британской Brimstone 2 (фото)

Силы обороны Украины уничтожили пуско-заряжающую установку комплекса Бук-М3 с расчетом. Удар был нанесен новейшей британской ракетой Brimstone-2. Об этом Guildhall сообщил собственный источник в украинской разведке.

Удар по комплексу Бук-М3 был нанесен в 2 часа 50 минут 2 декабря, вблизи населенного пункта Веселе Пологовского района на временно оккупированной территории Херсонской области. В результате была уничтожена пуско-заряжающая установка и трое военнослужащих ВС РФ из расчета комплекса.

Как сообщил источник, удар был нанесен недавно переданной ВСУ британской ракетой Brimstone-2, наведение которой производилось с земли.

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Brimstone — высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля". Разработана международным консорциумом MBDA. Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения. В отличие от аналогичных систем, таких как AGM-65G Maverick, боевая часть устроена по тандемному принципу, что обеспечивает более эффективное поражение современных типов брони.

Дальность полета для ракет первого поколения составляет 20км. В ракетах второго поколения были усовершенствованы планер и двигатель, улучшена головка самонаведения и обновлено программное обеспечение, что позволило увеличить дальность пуска Brimstone 2 до 60км. Про передачу Brimstone 2 Вооруженным силам Украины стало известно 22 ноября.

Как ранее сообщал Guildhall, Министерство обороны США представило наиболее современный стратегический бомбардировщик-невидимку В-21 Raider. Самолёт будет способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и наносить удары по всему миру.