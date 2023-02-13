Спрос бьет рекорды: дистрибьютор EcoFlow о том, как украинцы спасаются от перебоев со светом

Два года назад компания DroneUA открыла для себя новый бизнес – портативные зарядные станции и средства накопления энергии. Сегодня ее соучредитель Валерий Яковенко является опытным в Украине экспертом по вопросам энергонезависимости домохозяйств и защиты от перебоев в энергоснабжении. Он поделился с читателями "Бизнес Телеграф" своим видением текущего состояния этого рынка и его перспектив в ближайшем и отдаленном будущем.

Что сейчас происходит с рынком зарядных станций?

Сейчас, я считаю, ажиотаж уже пройден и уровень спроса находится на уровне сентября 2022 года. Точнее, спрос выше, чем в сентябре, но сейчас у него нет аномальных характеристик. Очень существенно выросло количество присутствующих на рынке брендов. Если первые полтора года мы были на рынке практически сами, то сейчас появилось множество новых игроков. Некоторые из них совершенно непонятны, возникли ниоткуда. Они неизвестны не только в Украине, их нет в Европе.

Как меняется структура спроса на зарядные станции?

Мы видим, как быстро меняется отношение покупателей к этим продуктам. Люди становятся более требовательными, лучше информированными. Они пытаются получить информацию не только о характеристиках приборов, но и об условиях гарантии, обслуживания. Многие пытаются повысить уже имеющуюся способность накапливать энергию более мощными станциями. Мы видим, что эволюционирует не только рынок, но и пользователь. Если в начале октября был преобладающий спрос именно на небольшие зарядные станции, то теперь все большее количество запросов мы получаем от той категории покупателей, которые, как мы считаем, в будущем будут формировать основную часть рынка. Это домохозяйства и небольшие компании, которые делают приоритетом собственную энергонезависимость. Они хотят сейчас так построить свою систему, чтобы веерные отключения электроэнергии не влияли на их работу. Спрос на большие станции и стационарные решения растет. Мы считаем, что количество электроэнергии, которое можно будет накапливать такими распределительными центрами, которые находятся в каждой семье, это десятки или даже сотни мегаватт-часов электроэнергии. Это большие мощности, которые позволяют украинским семьям возможности не иметь рисков отключения энергии вообще.

Оцените объем рынка зарядных станций.

За 2022 год нашими клиентами стали 37 тысяч семей. За январь 2023 – еще около 20 тысяч. Мы понимаем, что это только часть рынка. Его реальную емкость очень трудно оценить, поскольку мы знаем, что к нам станции едут со всего мира и иногда без оформления. Но понятно, что наша динамика достаточно репрезентативна для оценки темпов роста рынка.

И все же сколько денег на этом рынке?

Интересный вопрос. За прошлый год оборот наших продаж по всем направлениям составил 47 млн долларов, среди которых львиную долю составляют именно решения энергонезависимости. Сколько это от общего объема рынка, посчитать трудно, поскольку мы являемся импортером и дистрибьютором, часть розничных продаж осуществляют сети типа "Эпицентра" и "Фокстрота", которые берут товар у нас. По Ecoflow я бы оценил нашу долю на рынке в 70%. Еще 30% завозят самостоятельно частные лица, спрос которых мы не всегда успеваем удовлетворить, и небольшие серые импортеры, тянущие продукцию с других рынков. Это означает, что только по нашему бренду годовую стоимость рынка можно оценить в 60 млн долларов.

Как вы оцениваете, насколько в 2023 году рынок изменится по сравнению с 2022 годом?

Конечно, 2023 год будет больше. Продажи вырастут. Они бы увеличивались в любом случае, но кризисный спрос значительно ускорил этот рост. На два-три года Украина просто прыгнула вперед. Однако природного старения сетей и ухудшения дистрибуции энергии тоже никто не отменял. Когда мы начинали этот бизнес, на прошлогодние события совсем не рассчитывали.

Мы можем утверждать, что с октября 2022 по февраль 2023 количество зарядных станций в украинских домохозяйствах удвоилось?

Нет. Гораздо больше. Объем, который был поставлен в Украину с октября по декабрь, вдвое больше, чем то, что было поставлено за весь предыдущий период. То есть мы можем говорить, что количество станций как минимум утроилось за последний квартал 2022 года. И дополнительно выросла в январе. 3-4 года назад зарядные станции в Украине тоже продавали, но по сравнению с теми временами сегодня рынок увеличился фактически в сотню раз.

Сегодня бренд Ecoflow является самым известным на рынке зарядных станций в Украине. Но уже не единственным. Кого вы замечаете вокруг себя и считаете своими конкурентами?

Сегодня этот рынок восполняют преимущественно бренды китайского происхождения. После нас идут такие бренды как Jackery, Bluetti, Anker. В разных сегментах и регионах они занимают от 3 до 10% рынка. Ecoflow сегодня контролирует до 70% рынка. Мы эту статистику анализируем каждый день. Украинский рынок, как и все остальные, имеет свои особенности. К примеру, в Соединенных Штатах Америки самым известным брендом накопителей энергии является бренд Jackery. Bluetti – это Испания и, соответственно, там его позиции сильнее.

Стал ли кто-то из украинских производителей заметным игроком рынка?

Я очень хочу, чтобы, говоря о рынке зарядных станций, мы вспоминали украинских производителей. И они обязательно появятся со временем. Но сегодня украинские компании, которые заняты созданием устройств накопления энергии, ограничены в доступе к компонентам. За литий-железо-фосфатными батареями стоит очередь на мировом рынке. Контракты прописаны на десятки лет. Потому что все в батарейном бизнесе сегодня, это даже не о батареях, а о добыче полезных ископаемых, необходимых для их производства. И в этом вопросе, учитывая имеющиеся разведанные запасы, у Украины прекрасное будущее. В 30-40-х годах этого века у Украины есть все шансы занять место одного из лидеров во внедрении энергонезависимых решений.

Каким видите рельеф украинского рынка накопителей электроэнергии после возобновления нормальной работы энергетической инфраструктуры страны?