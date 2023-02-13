Попит б'є рекорди: дистриб’ютор EcoFlow про те, як українці рятуються від перебоїв зі світлом

Два роки тому компанія DroneUA відкрила для себе новий бізнес — портативні зарядні станції та засоби накопичення енергії. Сьогодні її співзасновник Валерій Яковенко є найдосвідченішим в Україні експертом з питань енергонезалежності домогосподарств та захисту від перебоїв в енергопостачанні. Він поділився з читачами "Бізнес Телеграф" своїм баченням поточного стану цього ринку та його перспектив у найближчому та віддаленому майбутньому.

Що зараз відбувається з ринком зарядних станцій?

Зараз, я вважаю, ажіотаж вже пройдено і рівень попиту знаходиться на рівні вересня 2022 року. Точніше, попит вищий, аніж у вересні, але зараз він не має аномальних характеристик. Дуже суттєво зросла кількість присутніх на ринку брендів. Якщо перші півтора року ми були на ринку практично самі, то зараз з'явилась величезне кількість нових гравців. Деякі з них зовсім незрозумілі, виникли нізвідки. Вони невідомі не лише в Україні, їх нема в Європі.

Як змінюється структура попиту на зарядні станції?

Ми бачимо, як швидко змінюється ставлення покупців до цих продуктів. Люди стають більш вибагливими, краще інформованими. Вони намагаються отримати інформацію не лише про характеристики приладів, а й про умови гарантії, обслуговування. Багато хто намагається підвищити вже наявну спроможність накопичувати енергію більш потужними станціями. Ми бачимо, що еволюціонує не тільки ринок, а й користувач. Якщо на початку жовтня був переважний попит саме на невеликі зарядні станції, то тепер дедалі більше запитів ми отримуємо від тієї категорії покупців, які, як ми вважаємо, в мабуйтньому будуть формувати основну частину ринку. Це — домогосподарства та невеликі компанії, які роблять пріоритетом власну енергонезалежність. Вони хочуть зараз так побудувати свою систему, щоб віялові відключення електроенергії не впливали на їхню роботу. Попит на великі станції та стаціонарні рішення зростає. Ми вважаємо, що кількість електроенергії, яку можна буде накопичувати такими розподільчими центрами, які знаходяться у кожній сім'ї, це десятки або навіть сотні мегават-годин електроенергії. Це великі потужності, які дають українським сім'ям можливості не мати ризиків відключення енергії взагалі.

Оцініть обсяг ринку зарядних станцій.

За 2022 рік нашими клієнтами стали 37 тисяч сімей. За січень 2023 — ще близько 20 тисяч. Ми розуміємо, що це лише частина ринку. Його реальну ємність дуже важко оцінити, оскільки ми знаємо, що до нас станції їдуть з усього світу і іноді без жодного оформлення. Але зрозуміло, що наша динаміка є досить репрезентативною для оцінювання темпів зростання ринку.

І все ж таки скільки грошей на цьому ринку?

Цікаве запитання. За минулий рік оборот наших продажів за всіма напрямами склав 47 млн доларів, серед яких левову частку становлять саме рішення енергонезалежності. Скільки це від загального обсягу ринку, порахувати важко, оскільки ми є імпортером і дистрибьютором, частину роздрібних продажів здійснюють мережі на кшталт "Епіцентру" та "Фокстроту", які беруть товар у нас. По Ecoflow я б оцінив нашу частку на ринку десь у 70%. Ще 30% завозять самостійно приватні особи, попит яких ми не завжди встигаємо задовольнити, і невеликі сірі імпортери, що тягнуть продукцію з інших ринків. Це означає, що лише за нашим брендом річну вартістю ринку можна оцінити у 60 млн доларів.

Як ви оцінюєте, наскільки 2023 року ринок зміниться порівняно з 2022-м?

Звісно, 2023 рік буде більшим. Продажі зростуть. Вони збільшувалися б у будь-якому разі, але кризовий попит значно пришвидшив це зростання. На два-три роки Україна просто стрибнула вперед. Проте природного старіння мереж та погіршення дистрибуції енергії теж ніхто не скасовував. Коли ми починали цей бізнес, на торішні події ми зовсім не розраховували.

Ми можемо стверджувати, що з жовтня 2022-го по лютий 2023-го кількість зарядних станцій в українських домогосподарствах подвоїлась?

Ні. Набагато більше. Обсяг, який був поставлений в Україну з жовтня по грудень, вдвічі більший, аніж те, що було поставлено за весь попередній період. Тобто ми можемо казати, що кількість станцій як мінімум потроїлась за останній квартал 2022 року. І додатково зросла у січні. 3-4 роки тому зарядні станції в Україні теж продавали, але порівняно з тими часами, сьогодні ринок збільшився, фактично, в сотню разів.

Сьогодні бренд Ecoflow є найвідомішим на ринку зарядних станцій в Україні. Але вже не єдиним. Кого ви помічаєте навколо себе і вважаєте своїми конкурентами?

Сьогодні цей ринок заповнюють переважно бренди китайського походження. Після нас ідуть такі бренди, як Jackery, Bluetti, Anker. В різних сегментах і регіонах вони займають від 3 до 10% ринку. Ecoflow сьогодні контролює до 70% ринку. Ми цю статистику аналізуємо щоденно. Український ринок, як і решта, має свої особливості. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки найвідомішим брендом накопичувачів енергії є бренд Jackery. Bluetti — це Іспанія і, відповідно, там його позиції сильніші.

Чи хтось із українських виробників вже став помітним гравцем ринку?

Я дуже хочу, щоб говорячи про ринок зарядних станцій, ми згадували українських виробників. І вони обов'язково з'являться згодом. Але сьогодні українські компанії, що зайняті створенням пристроїв накопичення енергії, обмежені у доступі до компонентів. По літій-залізо-фосфатні батареї стоїть черга на світовому ринку. Контракти прописані на десятки років вперед. Бо все в батарейному бізнесі сьогодні, це навіть не про батареї, а про видобуток корисних копалин, необхідних для їхнього виробництва. І в цьому питанні, з огляду на наявні розвідані запаси, Україна має чудове майбутнє. В 30-40-х роках цього століття Україна має всі шанси посісти місце одного з лідерів у впровадженні енергонезалежних рішень.

Яким ви бачите рельєф українського ринку накопичувачів електроенергії після відновлення нормальної роботи енергетичної інфраструктури країни?