Двухпартийная поддержка Украины продолжится, потому что это борьба за свободу – экссоветник президента США на KJF-2023

Нет никаких признаков того, что США могут снизить объемы помощи Украине, говорит экс-советник Джо Байдена.

Советник президента США по национальной безопасности (2019-2021) Роберт О'Брайен считает, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину на двухпартийной основе, поскольку война, начатая Россией, может иметь огромные последствия для американского народа. Об этом он сказал во время дискуссии на Kyiv Jewish Forum-2023, главной площадкой для которого стал Вашингтон.

"Я верю, что двухпартийная поддержка Украины будет продолжаться. Это борьба за свободу против диктатуры. Мы видели, что произошло, когда в 1938 году не захотели вмешиваться в спор в далеком месте, о котором мы мало что знали", — объяснил О'Брайен.

Он уверен, что умиротворение Путина может закончиться тем, что тот Украина не насытится, и следующими могут быть Молдова, Польша, страны Балтии.

"Друг Путина, его неограниченный партнер Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за этой войной, пытаясь понять, это зеленый свет, или он может извлечь из этого какой-то урок, который позволит ему вторгнуться к нашим друзьям-демократам на Тайване. Следовательно, эта война имеет огромные последствия для американского народа, а также для Запада и идеи свободы. И нам нужно держаться вместе, республиканцам и демократам, и поддерживать наших друзей в Украине", — подчеркнул бывший советник президента США по национальной безопасности.

О'Брайен при этом сказал, что для США несколько легче посылать деньги и материальную помощь, потому что украинцы в это время сами тратят свою кровь. Со своей стороны, советник президента Украины, руководитель вашингтонского офиса юридической фирмы Asters Эндрю Мак заявил, что он не видит никаких признаков, чтобы поддержка со стороны США стала слабее.

"Двухпартийная поддержка оказалась гораздо сильнее, чем я ожидал. Я думаю, что руководство партий и в Палате представителей, и в Сенате на 100% с нами как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев", — добавил Мак.

Напомним, инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Ежегодно KJF собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств. Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве, где собрал 500 участников со всего мира. С 2020 года KJF перешел в онлайн-режим, а его аудитория на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

В этом году KJF проходит в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнерами мероприятия стали: NV, Obozrevatel, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.