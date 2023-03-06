Parimatch Foundation стал благотворительным фондом Екатерины Белорусской. Подробности ребрендинга

Ребрендинг включает изменение названия и стратегию развития на 2023 год. В свою очередь Kateryna Biloruska Foundation продолжит системно работать с каждым из ранее инициированных проектов и направлений, идентифицирующих фонд в спортивной тематике. Более того, фонд присоединится к формированию безбарьерного инклюзивного пространства и поспособствует развитию толерантного и ментально-здорового общества.

Презентация в Праге обновленного вектора развития фонда

О ребрендинге объявили 4 марта на презентации первого украиноязычного сборника детских терапевтических аудиосказок "Тайные истории маленьких и великих побед". Событие собрало родителей и детей, которые стали вынужденными переселенцами из-за начала полномасштабного вторжения, и временно обосновались в Праге. Представление аудиосказок и знакомство с командой проекта стало возможным благодаря содействию и поддержке Посольства Украины в Чехии.

К созданию книги приобщились известные украинки. Автор книги – писательница Таня Стус. Супервидение каждого рассказа провела детская семейная психология Светлана Ройз. Голосом проекта стала известная певица Alyosha. Сам сборник "Тайные истории маленьких и великих побед" рассказывает детям о сложных вопросах, возникающих во время жизни в военный период. Каждый из 10 рассказов деликатно объясняет важные, а иногда тревожные и болезненные темы.

"Я благодарен организаторам этой презентации, фонду Екатерины Белорусской и автору этой замечательной книги, поскольку она дает возможность нести добро и свет для наших маленьких детей, которые из-за российского агрессора, к сожалению, не могут находиться в Украине. Такие книги позволяют почувствовать себя дома, почувствовать нашу культуру, учить наш язык, нести светлое и хорошее. И также чувствовать себя частью нашей украинской нации, нашего великого украинского народа, несмотря на то, что сейчас они не могут быть в Украине. Это дает им надежду на то, что после нашей общей победы они вернутся в Украину, снова интегрируются в наше общество и помогут всем отстроить нашу страну. Дети – это наше будущее. И такие книги позволяют нам строить светлое будущее и помогают детям чувствовать себя частью украинского народа", – отметил временный поверенный в делах Украины в Чехии Виталий Усатый.

Как деятельность фонда изменилась за год полномасштабной войны

В дополнение к реализации спортивных и образовательных программ, направленных на помощь детям с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, фонд расширил свою деятельность. В частности, активно и системно начал поддерживать украинские семьи, пострадавшие от российской агрессии – оказывал оперативную гуманитарную и медицинскую помощь.

Впоследствии фонд инициировал работу над терапевтическими продуктами для родителей и детей, пытающихся преодолеть последствия психологических травм. Еще до полномасштабного вторжения команда фонда уделяла внимание в каждой своей программе теме безбарьерности, которая после полномасштабной войны только приобрела дополнительную актуальность. В ближайшее время продолжится работа и в этом направлении. А именно разработка учебного контента для преподавателей и тренеров, которым важно иметь опыт в направлении безбарьерного спорта и физической культуры.

Все ранее инициированные программы и проекты, связанные с расширением доступа к спорту и образованием для детей, фонд Екатерины Белорусской продолжает воплощать и развивать.

"Мы уже реализуем 6 комплексных программ в направлении спорта, инновационного образования и ментального здоровья. Но, к большому сожалению, из-за войны, которая длится уже год, количество нуждающихся семей в помощи стремительно увеличивается. Это говорит о том, что помощь, оказываемая нашим фондом, будет более востребована. Следовательно, нужно расширять свою деятельность. Наши инвестиции в благотворительную деятельность увеличиваются. Дополнительно мы видим необходимость кооперации и привлечения новых партнеров для реализации существующих программ в Украине и за ее пределами. Уверена, что именно синергия ресурсов государства, общественных организаций и бизнеса приведет нас к созданию более толерантного общества и сократит количество потребностей", – отметила основательница благотворительного фонда Екатерина Белорусская.

Ключевые планы благотворителей на 2023 год

В целом, команда фонда собирается развивать и масштабировать программы, которые помогают украинским детям в направлениях спорта, физической и двигательной активности, инновационного образования и ментального здоровья. В частности:

Расширять спортивное инклюзивное направление – увеличивать количество спортивных групп для детей с инвалидностью, поддерживать талантливых детей-спортсменов с инвалидностью стипендиями и участвовать в международных мероприятиях.

Масштабировать программу "Спортивный наставник", которая предусматривает открытие новых спортивных секций для детей, которым нужна поддержка и положительная ролевая модель спортивного наставника-тренера.

Разработать инновационный учебный контент в рамках программы "Новая физическая культура", ориентированный на поддержку учительского потенциала и развитие их soft-skills, особенно в работе с детьми с инвалидностью.

Предоставлять детям и родителям необходимые сервисы и инструменты для улучшения и поддержания ментального здоровья.

Кроме того, фонд уже имеет наработки и договоренности о новых имиджевых партнерствах, которые позволят реализовать больше полезных для общества инициатив. А также – привлечь сильную экспертизу по направлениям инклюзивного спорта, психологического здоровья и развития толерантного общества.