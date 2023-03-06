Укр

Parimatch Foundation стал благотворительным фондом Екатерины Белорусской. Подробности ребрендинга

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Parimatch Foundation стал благотворительным фондом Екатерины Белорусской. Подробности ребрендинга Новость обновлена 06 марта 2023, 10:32

Ребрендинг включает изменение названия и стратегию развития на 2023 год. В свою очередь Kateryna Biloruska Foundation продолжит системно работать с каждым из ранее инициированных проектов и направлений, идентифицирующих фонд в спортивной тематике. Более того, фонд присоединится к формированию безбарьерного инклюзивного пространства и поспособствует развитию толерантного и ментально-здорового общества.

Презентация в Праге обновленного вектора развития фонда

О ребрендинге объявили 4 марта на презентации первого украиноязычного сборника детских терапевтических аудиосказок "Тайные истории маленьких и великих побед". Событие собрало родителей и детей, которые стали вынужденными переселенцами из-за начала полномасштабного вторжения, и временно обосновались в Праге. Представление аудиосказок и знакомство с командой проекта стало возможным благодаря содействию и поддержке Посольства Украины в Чехии.

К созданию книги приобщились известные украинки. Автор книги – писательница Таня Стус. Супервидение каждого рассказа провела детская семейная психология Светлана Ройз. Голосом проекта стала известная певица Alyosha. Сам сборник "Тайные истории маленьких и великих побед" рассказывает детям о сложных вопросах, возникающих во время жизни в военный период. Каждый из 10 рассказов деликатно объясняет важные, а иногда тревожные и болезненные темы.

"Я благодарен организаторам этой презентации, фонду Екатерины Белорусской и автору этой замечательной книги, поскольку она дает возможность нести добро и свет для наших маленьких детей, которые из-за российского агрессора, к сожалению, не могут находиться в Украине. Такие книги позволяют почувствовать себя дома, почувствовать нашу культуру, учить наш язык, нести светлое и хорошее. И также чувствовать себя частью нашей украинской нации, нашего великого украинского народа, несмотря на то, что сейчас они не могут быть в Украине. Это дает им надежду на то, что после нашей общей победы они вернутся в Украину, снова интегрируются в наше общество и помогут всем отстроить нашу страну. Дети – это наше будущее. И такие книги позволяют нам строить светлое будущее и помогают детям чувствовать себя частью украинского народа", – отметил временный поверенный в делах Украины в Чехии Виталий Усатый.

Как деятельность фонда изменилась за год полномасштабной войны

В дополнение к реализации спортивных и образовательных программ, направленных на помощь детям с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, фонд расширил свою деятельность. В частности, активно и системно начал поддерживать украинские семьи, пострадавшие от российской агрессии – оказывал оперативную гуманитарную и медицинскую помощь.

Впоследствии фонд инициировал работу над терапевтическими продуктами для родителей и детей, пытающихся преодолеть последствия психологических травм. Еще до полномасштабного вторжения команда фонда уделяла внимание в каждой своей программе теме безбарьерности, которая после полномасштабной войны только приобрела дополнительную актуальность. В ближайшее время продолжится работа и в этом направлении. А именно разработка учебного контента для преподавателей и тренеров, которым важно иметь опыт в направлении безбарьерного спорта и физической культуры.

Все ранее инициированные программы и проекты, связанные с расширением доступа к спорту и образованием для детей, фонд Екатерины Белорусской продолжает воплощать и развивать.

"Мы уже реализуем 6 комплексных программ в направлении спорта, инновационного образования и ментального здоровья. Но, к большому сожалению, из-за войны, которая длится уже год, количество нуждающихся семей в помощи стремительно увеличивается. Это говорит о том, что помощь, оказываемая нашим фондом, будет более востребована. Следовательно, нужно расширять свою деятельность. Наши инвестиции в благотворительную деятельность увеличиваются. Дополнительно мы видим необходимость кооперации и привлечения новых партнеров для реализации существующих программ в Украине и за ее пределами. Уверена, что именно синергия ресурсов государства, общественных организаций и бизнеса приведет нас к созданию более толерантного общества и сократит количество потребностей", – отметила основательница благотворительного фонда Екатерина Белорусская.

Ключевые планы благотворителей на 2023 год

В целом, команда фонда собирается развивать и масштабировать программы, которые помогают украинским детям в направлениях спорта, физической и двигательной активности, инновационного образования и ментального здоровья. В частности:

  • Расширять спортивное инклюзивное направление – увеличивать количество спортивных групп для детей с инвалидностью, поддерживать талантливых детей-спортсменов с инвалидностью стипендиями и участвовать в международных мероприятиях.
  • Масштабировать программу "Спортивный наставник", которая предусматривает открытие новых спортивных секций для детей, которым нужна поддержка и положительная ролевая модель спортивного наставника-тренера.
  • Разработать инновационный учебный контент в рамках программы "Новая физическая культура", ориентированный на поддержку учительского потенциала и развитие их soft-skills, особенно в работе с детьми с инвалидностью.
  • Предоставлять детям и родителям необходимые сервисы и инструменты для улучшения и поддержания ментального здоровья.

Кроме того, фонд уже имеет наработки и договоренности о новых имиджевых партнерствах, которые позволят реализовать больше полезных для общества инициатив. А также – привлечь сильную экспертизу по направлениям инклюзивного спорта, психологического здоровья и развития толерантного общества.