Parimatch Foundation став благодійним фондом Катерини Білоруської. Подробиці ребрендингу

Ребрендинг передбачає зміну назви та стратегію розвитку на 2023 рік. Водночас Kateryna Biloruska Foundation продовжить системно працювати з кожним із раніше ініційованих проєктів і напрямків, які стало ідентифікують фонд у темі спорту. Щобільше, фонд долучиться до формування безбар’єрного інклюзивного простору та сприятеми розвитку толерантного й ментально-здорового суспільства.

Презентація в Празі оновленого вектора розвитку фонду

Про ребрендинг оголосили 4 березня на презентації першої україномовної збірки дитячих терапевтичних аудіоказок "Таємні історії маленьких і великих перемог". Подія зібрала батьків та дітей, які стали вимушеними переселенцями через початок повномасштабного вторгнення, і знайшли для себе прихисток в Празі. Представлення аудіоказок та знайомство з амбасадорами проєкту стало можливим завдяки сприянню та підтримці Посольства України в Чехії.

До створення книжки долучитися відомі українки. Авторка книжки – письменниця Таня Стус. Супервізію кожного оповідання провела дитяча сімейна психологиня Світлана Ройз. Голосом проєкту стала відома українська співачка Alyosha. Сама збірка "Таємні історії маленьких і великих перемог" розповідає дітям про складні питання, які виникають під час життя у воєнний період. Кожне з 10 оповідань делікатно пояснює важливі, а подекуди тривожні та болючі теми.

"Я надзвичайно вдячний організаторам цієї презентації, фонду Катерини Білоруської та авторці цієї чудової книжки, оскільки вона дає можливість нести добро та світло для наших маленьких дітей, які через російського агресора, на жаль, не можуть перебувати в Україні. Такі книги надають можливість відчути себе вдома, відчути нашу культуру, вчити нашу мову, нести світле та добре. І також відчувати себе частиною нашої української нації, нашого великого українського народу попри те, що зараз вони не можуть бути в Україні. Це дає їм надію на те, що після нашої спільної перемоги вони повернуться в Україну, знову інтегруються до нашого суспільства і допоможуть нам всім відбудувати нашу країну. Діти – це наше майбутнє. І такі книжки дозволяють нам будувати світле майбутнє та допомагають дітям почуватись частиною українського народу", – відзначив тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий.

Як діяльність фонду змінилась за рік повномасштабної війни

На додачу до реалізації спортивних та освітніх програм, спрямованих на допомогу дітям з інвалідністю та особливими освітніми потребами, фонд розширив свою діяльність. Зокрема, активно та системно почав підтримувати українські сімʼї, які постраждали від російської агресії – надавав оперативну гуманітарну та медичну допомогу.

Згодом фонд ініціював роботу над терапевтичними продуктами для батьків та дітей, які намагаються подолати наслідки психологічних травм. Ще до повномасштабного вторгнення команда фонду приділяла увагу в кожній своїй програмі темі безбар’єрності, яка після повномасштабної війни тільки набула додаткової актуальності. Найближчим часом якраз продовжиться робота і в цьому напрямку. А саме, розробка навчального контенту для викладачів та тренерів, яким важливо мати досвід у напрямку безбар’єрного спорту та фізичної культури.

Також усі раніше ініційовані програми та проєкти, пов'язані з розширенням доступу до спорту та освітою для дітей, фонд Катерини Білоруської продовжує втілювати й розвивати.

"Ми вже реалізовуємо 6 комплексних програм в напрямках спорту, інноваційної освіти та ментального здоров’я. Але, на превеликий жаль, через війну, яка триває вже рік, кількість родин які потребують допомоги стрімко збільшується. Це говорить про те, що допомога, яку надає наш фонд, буде більш затребувана. Отже, необхідно розширювати свою діяльність. Наші інвестиції в благодійну діяльність збільшуються. Додатково, ми бачимо необхідність кооперації та залучення нових партнерів для реалізації існуючих програм в Україні та поза її межами. Впевнена, що саме синергія ресурсів держави, громадських організацій та бізнесу швидше приведе нас до створення більш толерантного суспільства та скоротить кількість потреб", – зауважила засновниця благодійного фонду Катерина Білоруська.

Ключові плани благодійників на 2023 рік

Загалом команда фонду збирається розвивати та масштабувати програми, які допомагають українським дітям у напрямках спорту, фізичної та рухової активності, інноваційної освіти та ментального здоров’я. Наразі відомо про такі актуальні напрямки діяльності:

Розширювати спортивний інклюзивний напрямок – збільшувати кількість спортивних груп для дітей з інвалідністю, підтримувати талановитих дітей-спортсменів з інвалідністю стипендіями та брати участь у міжнародних заходах. Масштабувати програму "Спортивний наставник", яка передбачає відкриття нових спортивних секцій для тих дітей, яким потрібна підтримка та позитивна рольова модель спортивного наставника-тренера. Розробити інноваційний навчальний контент у межах програми "Нова фізична культура", орієнтований на підтримку учительського потенціалу і розвитку їхніх soft-skills, особливо в роботі з дітьми з інвалідністю. Надавати дітям та батькам необхідні сервіси та інструменти для покращення та підтримки ментального здоров’я.

Крім того, фонд вже має напрацювання та домовленості про нові іміджеві партнерства, які дозволять втілити більше корисних для суспільства проєктів. А також – залучити сильну експертизу в напрямках інклюзивного спорту, психологічного здоров'я та розвитку толерантного суспільства.