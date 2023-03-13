Если дети заигрались в "художников": быстрый способ легко отчистить стены от карандаша

Пара секунд и от следов карандаша не останется и следа

Существует множество лайфхаков, которые помогают убрать со стен, например, плесень, однако есть кое-что, от чего избавится может быть даже труднее. Эту проблему поймут те, у кого есть дети. Очень часто наши маленькие "художники" упражняются в своем мастерстве именно на стенах, чем добавляют хлопот взрослым. Но и для этой проблемы, есть решение.

"Телеграф" расскажет, как легко и без любых дорогостоящих чистящих средств, отчистить ваши белоснежные стены от восковых карандашей.

Для этого вам понадобится вооружится феном. Дело в том, что воск от карандашей легче стирается под воздействием высоких температурю Именно для этого вам понадобится фен.

Просто нагрейте проблемную часть стены в течение нескольких секунд, чтобы смягчить воск карандаша, а затем сотрите все следы мягкой тканью.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко избавиться от пятен на ковре и мягкой мебели. Обеспечить себе чистоту и свежесть очень просто

Также мы сообщали о том, как сделать домашний раствор, который удалит пыль с любых поверхностей в доме и предотвратит ее появление. Его можно создать с помощью всего-лишь двух ингредиентов.