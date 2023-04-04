Солнце выбросило новые "нити" плазмы: когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури

Украинцам следует ожидать новых изменений в графике магнитных бурь

Синоптики американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщили, что гигантское облако солнечной плазмы проходит мимо Земли сегодня, 4 апреля. Это будут остатки извержения магнитной "нити", оторвавшейся от Солнца 30 марта.

Как сообщает Spaceweather, удар может вызвать незначительные геомагнитные возмущения и арктические полярные сияния.

Из-за невысокой солнечной активности работники станций не прогнозируют магнитные бури в ближайшие три дня, 4-6 апреля, однако совсем без них в течение месяца не обойдется.

В геомагнитном графике произошли значительные изменения – некоторые магнитные бури сместились на один-два дня позже. По старому плану, самая сильная из них должна была состояться 18 апреля, однако это произойдет 20 числа, кроме того, в календаре появилась еще одна "красная" дата — 27 апреля.

Количество "оранжевых" магнитных бурь возросло до восьми. Такими датами являются 10, 11, 16, 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

Напомним, что магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная активность светила несут угрозу здоровью или самочувствию лиц, особенно имеющих хронические болезни. В период магнитных бурь особенно осторожными следует быть людям со склонностью к гипертонии и другим сердечно-сосудистым, а также неврологическим недугам.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал о сильнейшей магнитной буре за последние 6 лет. Ее причиной стал солнечный ветер, проникший сквозь магнитное поле Земли.