Сонце викинуло нові "нитки" плазми: коли на Землю обрушаться потужні магнітні бурі

Українцям слід очікувати нових змін у графіку магнітних бурь

Синоптики з американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) повідомили, що гігантська хмара сонячної плазми проходить повз Землю сьогодні, 4 квітня. Це будуть залишки виверження магнітної "нитки", яка відірвалася від Сонця 30 березня.

Як повідомляє Spaceweather, удар може викликати незначні геомагнітні збурення та арктичні полярні сяйва.

Через невисоку сонячну активність працівники станцій не прогнозують магнітних бурь протягом найближчих трьох днів, 4-6 квітня, проте зовсім без них протягом цього місяця не обійдеться.

У геомагнітному графіку відбулись значні зміни — деякі магнітні бурі змістились на один-два дні пізніше. За старим планом, найдужча з них мала відбутися 18 квітня, однак це станеться 20 числа, окрім того, у календарі з'явилася ще одна "червона" дата — 27 квітня.

Кількість "помаранчевих" магнітних бурь зросла на вісім. Такими датами є 10, 11, 16, 18, 21, 26, 28 та 29 квітня.

Нагадаємо, що магнітні бурі, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена активність світила таять загрозу здоров'ю чи самопочуттю осіб, особливо тих, хто має хронічні хвороби. У період магнітних бур особливо обережними слід бути людям зі схильністю до гіпертонії та інших серцево-судинних, а також неврологічних недуг.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про найсильнішу магнітну бурю за останні 6 років. Її причиною став сонячний вітер, який просочився крізь магнітне поле Землі.