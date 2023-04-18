Звонки для украинцев станут дешевле: Совет ЕС принял важное решение

Для украинцев появится сразу несколько плюсов после присоединения к "роумингову безвизу"

Совет Евросоюза дал зеленый свет на присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС. Это даст возможность украинцам меньше платить за роуминг в европейских странах.

Об этом сегодня, 18 апреля, в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

"Цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся. Операторы не будут списывать по 30 гривен в минуту разговора. Не нужно будет менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС", — сказал он.

Также Михаил Федоров подчеркнул, что окончательное решение теперь будет за Комитетом ассоциации в торговом составе. Украинская сторона в свою очередь работает над тем, чтобы наша страна скорее интегрировалась в "роуминговый безвиз".

"Команда Минцифры, НКЭК, операторы и телеком-регулятор работают, чтобы Украина как можно быстрее присоединилась к зоне Roam like at home. Продолжаем интеграцию в ЕС. Благодарю наших европейских коллег за постоянную поддержку", — добавил вице-премьер-министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2023 года стало известно, что ЕС готовит изменения в законодательство, согласно которому Украина сможет стать частью зоны без мобильного роуминга. Оно может быть принято уже до конца текущего года.