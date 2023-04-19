Как "приручить" носки: 5 лайфхаков для тех, кому надоело ходить в разных

Каждый может выбрать способ, который ему больше подходит

Носки — извечная проблема человечества. Речь, конечно же, не о их функционале, а том, что они вечно куда-то деваются.

"Телеграф" решил побороться с данной проблемой и предлагает своим читателям 5 лайфхаков, которые помогут "приручить" этих "хлопковых потеряшек".

Не выпускайте их в "свободное плавание"

Чтобы не терять носки во время стирки стоит положить их в чехол для деликатного белья. Во-первых, так точно ничего не останется забытым на стенках барабана. А во-вторых, вы сможете быстрее сложить их по парам для сушки. А ведь это – самые "критические" моменты, когда носки могут потеряться.

Не разлучайте пары

Заведите полезную привычку: скалывайте носки попарно булавкой. Так они не потеряют друг друга ни в глубинах шкафа, ни внутри стиральной машины; Альтернатива булавкам – классические прищепки из дерева. Просто соедините носки перед стиркой.

Все "по полочкам"

Приобретите любой базовый органайзер. Главное, чтобы отделения в нём были небольшими. Повесьте его с внутренней стороны дверцы шкафа и заведите правило складывать каждую пару в отдельный кармашек.

Радикальный метод

Покупайте одинаковые носки. Ведь, если в вашем гардеробе 10 пар одинаковых носков, проблеме с пропавшими парами просто неоткуда взяться.

Напомним, ранее мы писали о том, как открыть бутылку вина без штопора.

Также мы сообщали о том, какой мусор нельзя убирать пылесосом.