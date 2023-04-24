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Никто и не заметит, что вы курили: как избавится от запаха сигарет

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Иллюстрация Новость обновлена 24 апреля 2023, 19:48
Иллюстрация. Фото Pixabay

Советы, которые помогут убрать или заглушить запах сигарет

Курение является вредной и дорогой привычкой. Тем не менее в Украине остается довольно много курильщиков, которые готовы мирится с данными фактами. В тоже время сам запах сигарет, который оседает на теле, одежде и помещении, не нравится не только окружающим человека с этой пагубной привычкой, но и нередко даже ему самому.

И хотя "Телеграф" настоятельно рекомендует бороться с данной привычкой радикально, для тех, кто еще не готов бросать курить мы публикуем лафхаки, которые помогут избавится от запаха сигарет.

Как убрать запах сигарет с рук

  • Вымойте руки с мылом и, что важно, холодной водой;
  • Протрите руки влажными салфетками. Конечно, они должны быть свежими, а не полусухими, и с достаточно сильным ароматом. Помните, что пахнет и от кожи лица, поэтому, если вам не нужно заботиться о сохранности макияжа, протрите его тоже влажными салфетками. Когда салфетка немного подсохнет, можно слегка протереть и одежду, стараясь не оставлять заметных влажных следов;
  • Помогает антисептический гель для рук. Но он обычно сушит кожу, поэтому чередуйте этот метод с другими;
  • Существуют специальные кремы и гели для курильщиков, однако их не так просто найти в продаже;
  • Разотрите в руках лимонную или апельсиновую корку;
  • Вымойте руки с кофейной гущей, извлечённой из кофеварки.

Как убрать запах сигарет с одежды

  • в большую кастрюлю или таз налить кипяток;
  • добавить туда 2-3 столовые ложки уксуса;
  • развесить вещи над емкостью;
  • через несколько часов снять вещи и просушить на свежем воздухе.

Еще один, более простой и быстрый, способ использования уксуса:

  • смешать воду и уксус в расчете 1:3;
  • смочить губку в полученном растворе;
  • тщательно протереть одежду, после чего проветрить ее.

Последний лайфхак можно также использовать для устранения запаха с мягкой мебели.

Как убрать запах сигарет от волос

  • Заглушить запах сигарет можно и привычной туалетной водой. Сбрызните ею расчёску и причешитесь. Только не переусердствуйте: слишком сильный аромат парфюма смутит окружающих так же, как и табачный запах;
  • Если у вас есть немного времени и не нужно беречь укладку, можно освежить волосы сухим шампунем.

Как убрать запах сигарет изо рта

  • Съешьте дольку лимона, апельсина, грейпфрута, ломтик жёсткого яблока или моркови;
  • Выпейте крепкого чая (чёрного или зелёного) или кофе;
  • Пожуйте кофейное зёрнышко;
  • Пожуйте гвоздику или лавровый лист. Метод эффективный, но вкус этих специй очень редко кому нравится, да и в офисе, например, проще найти кофе, чем лаврушку;
  • Помогает от запаха имбирь. Заварите с ним чай или пожуйте ломтик засахаренного имбиря.

Напомним, ранее мы писали о том, чем мыть окно, чтобы не оставалось разводов.

Также мы рассказывали для чего использовать в ванной микс из жидкого мыла и уксуса.

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#Советы #Сигареты #Курильщик #Лайфхак