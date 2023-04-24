Никто и не заметит, что вы курили: как избавится от запаха сигарет

Советы, которые помогут убрать или заглушить запах сигарет

Курение является вредной и дорогой привычкой. Тем не менее в Украине остается довольно много курильщиков, которые готовы мирится с данными фактами. В тоже время сам запах сигарет, который оседает на теле, одежде и помещении, не нравится не только окружающим человека с этой пагубной привычкой, но и нередко даже ему самому.

И хотя "Телеграф" настоятельно рекомендует бороться с данной привычкой радикально, для тех, кто еще не готов бросать курить мы публикуем лафхаки, которые помогут избавится от запаха сигарет.

Как убрать запах сигарет с рук

Вымойте руки с мылом и, что важно, холодной водой;

Протрите руки влажными салфетками. Конечно, они должны быть свежими, а не полусухими, и с достаточно сильным ароматом. Помните, что пахнет и от кожи лица, поэтому, если вам не нужно заботиться о сохранности макияжа, протрите его тоже влажными салфетками. Когда салфетка немного подсохнет, можно слегка протереть и одежду, стараясь не оставлять заметных влажных следов;

Помогает антисептический гель для рук. Но он обычно сушит кожу, поэтому чередуйте этот метод с другими;

Существуют специальные кремы и гели для курильщиков, однако их не так просто найти в продаже;

Разотрите в руках лимонную или апельсиновую корку;

Вымойте руки с кофейной гущей, извлечённой из кофеварки.

Как убрать запах сигарет с одежды

в большую кастрюлю или таз налить кипяток;

добавить туда 2-3 столовые ложки уксуса;

развесить вещи над емкостью;

через несколько часов снять вещи и просушить на свежем воздухе.

Еще один, более простой и быстрый, способ использования уксуса:

смешать воду и уксус в расчете 1:3;

смочить губку в полученном растворе;

тщательно протереть одежду, после чего проветрить ее.

Последний лайфхак можно также использовать для устранения запаха с мягкой мебели.

Как убрать запах сигарет от волос

Заглушить запах сигарет можно и привычной туалетной водой. Сбрызните ею расчёску и причешитесь. Только не переусердствуйте: слишком сильный аромат парфюма смутит окружающих так же, как и табачный запах;

Если у вас есть немного времени и не нужно беречь укладку, можно освежить волосы сухим шампунем.

Как убрать запах сигарет изо рта

Съешьте дольку лимона, апельсина, грейпфрута, ломтик жёсткого яблока или моркови;

Выпейте крепкого чая (чёрного или зелёного) или кофе;

Пожуйте кофейное зёрнышко;

Пожуйте гвоздику или лавровый лист. Метод эффективный, но вкус этих специй очень редко кому нравится, да и в офисе, например, проще найти кофе, чем лаврушку;

Помогает от запаха имбирь. Заварите с ним чай или пожуйте ломтик засахаренного имбиря.

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