Как почистить компьютер от пыли, ничего не сломав: пошаговая инструкция

Систематическую чистку ПК необходимо проводить каждые 6-12 месяцев

Компьютеры уже давно являются незаменимыми помощниками человека. Однако, как и в случае любой высокотехнологичной продукцией, неправильное его использование может существенно сократить его "жизнь". Так, например, если не проводить его плановую чистку от пыли, то со временем он может начать перегреваться, а в следствии этого и вовсе выйти из строя.

"Телеграф" рассказывает, как правильно чистить свой компьютер, чтобы при этом не навредить ему.

Поскольку условия использования ПК или ноутбуков у всех разные не существует единого мнения, когда следует проводить их чистку. Однако и ждать, когда техника уже начнет перегреваться тоже нецелесообразно и может обойтись вам в копеечку. Поэтому эксперты все же придерживаются мнения, что систематическую очистку вашего устройства необходимо проводить каждые 6-12 месяцев.

Как безопасно чистить ПК

Выключите компьютер и отсоедините его от электрической розетки или сетевого фильтра. Откройте корпус вашего компьютера, чтобы почистить компьютер. Самыми грязными частями корпуса обычно являются верхняя и нижняя части, так как именно там оседает пыль. Протрите корпус снаружи влажной тканью. С внутренней частью немного сложнее. Лучше всего использовать для удаления пыли баллончик со сжатым воздухом. Снимите боковые или передние панели корпуса, а затем с помощью сжатого воздуха удалите пыль с любых пылевых фильтров. Любые явные скопления пыли на дне корпуса можно вытереть. Или можно воспользоваться пылесосом, проявляя максимальную осторожность. Удалите накопившуюся пыль на вентиляторах корпуса с помощью баллончика со сжатым воздухом. Держите вентилятор пальцем, чтобы он не вращался, пока вы дуете на него сжатым воздухом. Лопасти вентилятора могут быть хрупкими и могут треснуть при слишком быстром вращении. Вы можете использовать медицинский спирт, чтобы протереть лезвия ватным тампоном или тонкой тканью. Если до вентиляторов трудно добраться или они сильно загрязнены, выньте их из корпуса для облегчения очистки. Удалите скопившуюся пыль из блока питания с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если в вашем корпусе есть пылевой фильтр под блоком питания, обязательно очистите и его. Радиатор и вентилятор, установленные на процессоре, также следует очистить. Снова баллончиком со сжатым воздухом короткими очередями сдуйте пыль с радиатора и вентилятора. Если скопление слишком сильное, вам может потребоваться снять радиатор и вентилятор с процессора, чтобы тщательно их очистить. Очистите все порты компьютера сжатым воздухом и очистите все внешние вентиляционные отверстия медицинским спиртом и ватным тампоном или тонкой тканью. Прежде чем снова собирать систему, рекомендуем постараться упорядоченно проложить кабели, чтобы обеспечить более свободное прохождение воздуха через систему. Вы также можете герметизировать корпус, чтобы свести к минимуму количество пыли, которая будет накапливаться до следующей чистки.

Как почистить ноутбук

Снимите заднюю крышку; Отключите аккумулятор; При полной разборке, дополнительно, снимается клавиатура. Для этого необходимо отсоединить шлейф, которым она и тачпад крепятся к корпусу. В зависимости от конкретной модели может потребоваться открутить еще несколько винтов, удерживающих ее с другой стороны. Теперь переверните ноутбук в нормальное положение и приподняв клавиатуру пластиковым шпателем, начинайте ее снимать. Делать это лучше медленно, постепенно прилагая усилия и оттягивая одновременно вверх и в противоположную сторону от закрепленного края; Пластиковой ложкой (картой) аккуратно отсоедините верхнюю крышку ноутбука по всему периметру, при этом может потребоваться отсоединить питание и шлейф тачпада, если вы еще не сделали этого при снятии клавиатуры; Снимите материнскую плату и разбираем (если это не косметическая чистка) радиатор и кулер; Прочистите все пылесосом переведя его на выдув и щеточкой, или продуваем сжатым воздухом; Соберите ноутбук все вспять.

Напомним, ранее мы писали о том, как за секунду узнать степень изношенности батареи ноутбука.