Воздушная тревога в большей части Украины, в сети пишут о ракетах из россии: что известно

В Украине раздается воздушная тревога из-за возможной ракетной атаки

Во многих регионах Украины прямо сейчас раздаются сигналы воздушной тревоги. Сообщается об угрозе ракетной атаки.

"Телеграф" следит за ситуацией и сообщает о всех известных подробностях.

18:05 В части областей Украины пошли отбои тревог. Официальной информации пока не поступало.

17:50 Ракеты засекли в небе над Мариуполем. Они летят в сторону Запорожья.

17:45 Во время ракетной атаки оккупанты активизировались и на фронте. Так, в местных пабликах сообщается об артиллерийских и вертолетных ударах по Запорожской области.

17:40 По данным в сети речь может идти о пусках ракет X-101.

17:38 Власти Киевщины также предупреждают об опасности.

17:35 Киевские Telegram-каналы говорят о беспилотниках над областью. Пока эта информация не подтверждена.

17:28 Глава ОП призвал украинцев не игнорировать сигнал тревоги.

17:26 Сообщается о "прилетах" по Славянску и Краматорску. Пока не понятно связана ли данная атака с этим.

17:25 Появилась информация о том, что первые ракеты уже вошли в воздушное пространство Украины через Донецкую область в сторону Днепропетровской и Харьковской областей.

17:20 По данным интернет пабликов речь идет о пусках ракет с самолетов стратегической авиации с Каспийского моря.

Так, вечером 5 мая в сети появилась информация о пуске ракет с территории россии. Одновременно с этим во многих областях Украины раздается сирена.