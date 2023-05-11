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Звучит странно, но работает: как сделать завивку с помощью дуршлага (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Pixabay Новость обновлена 11 мая 2023, 19:11

Способ подойдёт практически для всех

Дуршлаг — полезная на кухне утварь, однако немногие знают, что его можно эффективно использовать и в сфере красоты. Например, если у вас сломалась или потерялась насадка-диффузор для фена.

"Телеграф" рассказывает, как с помощью дуршлага сделать завивку не хуже, чем в парикмахерской.

Данный метод уже далеко не новый, но по прежнему пользующий популярностью. Он имитирует работу насадки-диффузора для фена, позволяя создавать объёмные локоны. При этом некоторые, опробовавшие такой способ, говорят, что кухонная утварь с этой ролью справляется на удивление хорошо.

Сделать красивую прическу с помощью дуршлага совсем не сложно. Способ подойдёт для всех, у кого волосы от природы хотя бы немного вьются.

  1. Вымойте голову и уберите излишки воды полотенцем (не трите, а аккуратно промокните волосы по всей длине);
  2. Если у вас есть средство для фиксации укладки, которое нужно наносить на влажные волосы, используйте его;
  3. Положите в дуршлаг прядь волос и прижмите его к голове;
  4. Просушите феном эту область;
  5. Продолжайте по частям сушить волосы.

Готово, вот несколько комментариев и результатов, от проверивших данный способ на себе.

Напомним, ранее мы писали о том, как подобрать идеальную прическу по форме лица.

Также мы сообщали о том, как избавиться от неприятных запахов во время готовки.

Теги:
#Советы #Прическа #Кудри #Лайфхак