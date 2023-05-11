Звучит странно, но работает: как сделать завивку с помощью дуршлага (фото)

Способ подойдёт практически для всех

Дуршлаг — полезная на кухне утварь, однако немногие знают, что его можно эффективно использовать и в сфере красоты. Например, если у вас сломалась или потерялась насадка-диффузор для фена.

"Телеграф" рассказывает, как с помощью дуршлага сделать завивку не хуже, чем в парикмахерской.

Данный метод уже далеко не новый, но по прежнему пользующий популярностью. Он имитирует работу насадки-диффузора для фена, позволяя создавать объёмные локоны. При этом некоторые, опробовавшие такой способ, говорят, что кухонная утварь с этой ролью справляется на удивление хорошо.

Сделать красивую прическу с помощью дуршлага совсем не сложно. Способ подойдёт для всех, у кого волосы от природы хотя бы немного вьются.

Вымойте голову и уберите излишки воды полотенцем (не трите, а аккуратно промокните волосы по всей длине); Если у вас есть средство для фиксации укладки, которое нужно наносить на влажные волосы, используйте его; Положите в дуршлаг прядь волос и прижмите его к голове; Просушите феном эту область; Продолжайте по частям сушить волосы.

Готово, вот несколько комментариев и результатов, от проверивших данный способ на себе.

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