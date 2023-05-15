Загадочное Каменное село на Житомирщине

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В нескольких десятках километров от белорусской границы на 15 га леса застыли свыше200 гранитных валунов, им может быть от 20 тысяч. до миллиарда лет. Это одно из малоизвестных природных чудес Украины, которые до сих пор не смогли объяснить ученые, ведь остается открытым вопрос — как огромные камни оказались в этом лесу.

Камни напоминают дома, а посредине на площади лежит самый большой камень-церковь

Называется природное чудо — "Каменное село", оно расположено возле села Рудня Замисловецкая в Олевском районе Житомирской области. Такое название место получило благодаря тому, что камни издалека напоминают деревенские избы. Местные верят в легенду о мифическом происхождении этих камней: мол, в древности здесь жили богатые люди. Но они однажды не открыли дверь по просьбе бедняков из соседнего села о помощи. На восходе солнца хаты и другие постройки окаменели.

Люди, верящие в потустороннее, называют "Каменное село" местом силы и приезжают сюда для различных ритуалов.

Но это только легенды, а ученые выдвинули 2 гипотезы: согласно первой, 20 тыс. лет назад валуны были принесены ледником, за второй — камни представляют собой остатки подножия древних полностью исчезнувших гор, обнаженные ледником от грунтовых наслоений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что возле Дубна на Ровенщине есть впечатляющие руины Таракановского форта 1890 года, который приобрел славу жуткого места. Многие верят, что души погибших здесь солдат до сих пор не могут успокоиться.