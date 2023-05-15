Загадкове Камінне село на Житомирщині

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

За кілька десятків кілометрів від білоруського кордону на 15 га лісу застигли понад 200 гранітних валунів, їм може бути від 20 тисяч. до мільярда років. Це одне із маловідомих природних чудес України, які досі не змогли пояснити вчені, адже залишається відкритим питання — як ці величезні камені опинилися у цьому лісі.

Камені нагадують хати, а посередині на площі лежить найбільший камінь-церква

Називається природне диво — "Камінне село", воно розташоване біля села Рудня Замисловецька в Олевському районі Житомирської області. Таку назву місцина отримала завдяки тому, що камені здалеку нагадують сільські хати. Місцеві вірять у легенду про міфічне походження цих каменів: мовляв, у давні часи тут жили багаті люди. Але вони одного разу не відчинили двері на прохання бідняків з сусіднього села про допомогу. На сході сонця хати та інші будівлі закам’яніли.

Люди, що вірять у потойбічне, називають "Камінне село" місцем сили та приїжджають сюди для різноманітних ритуалів

Але це лише легенди, а вчені висунули 2 гіпотези: згідно з першою, 20 тис. років тому валуни були принесені льодовиком, за другою — камені являють собою залишки підніжжя древніх повністю зниклих гір, оголені льодовиком від ґрунтових нашарувань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що біля Дубна на Рівненщині є вражаючі руїни Тараканівського форту 1890 року, який набув слави моторошного місця. Багато хто вірить, що душі загиблих тут солдатів досі не можуть упокоїтися.