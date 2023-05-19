Война в Украине затормозила франко-российский альянс на Кавказе

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило Париж подождать с реализацией концепта регионального союза с Москвой на Кавказе. Но это – временная имиджевая мера. Восприятие французским истеблишментом геополитической расстановки сил обрекает Париж на стремление к такому альянсу: Германия, поддерживающая тесные связи с Турцией, рассматривается как долгосрочный соперник в рамках ЕС, а сама Турция является таким же соперником в Восточном Средиземноморье.

Об этом пишет азербайджанский телеграмм-канал AzFront.

Наиболее полно концепцию объединения представил консультант в сфере геополитики Пьер-Эммануэль Томан на экспертно-аналитическом сайте Le Journal TransAlpin. Идея такого регионального союза выдвигалась как новый инструмент Франции по сдерживанию Турции на Кавказе и в Восточном Средиземноморье. Россия была заявлена в качестве основного потенциального партнера.

С начала 90-х Москва и Париж были сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая 30 лет затягивала процесс азербайджано-армянского урегулирования.

"Россия изначально была заинтересована в замораживании конфликта – только так она сможет сохранить влияние на Южном Кавказе и сберечь военные базы в Армении", – отмечала в мае этого года румынская версия Newsweek.

Париж при этом выступал как усилитель русской и иранской игры на Южном Кавказе.

Франции, как и России, не выгодно урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Он служит им поводом к сохранению и наращиванию влияния на Южном Кавказе. Это выражается не только в политической поддержке Еревана: РФ имеет базы в Армении и азербайджанском Карабахе, а Франция открывает в Ереване миссию Минобороны и начала поставки вооружений.

Еще в ноябре 2022 года израильское издание Hamodia констатировало формирование "причудливого союза между Францией, Ираном и Россией, объединивших усилия против Азербайджана и Израиля на Кавказе".

Сегодня Макрон тщательно демонстрирует солидарность с другими странами Запада, участвуя в оказании военной помощи Украине. Но Париж, в отличие от Киева, Варшавы, Вильнюса и Лондона, не только не заинтересован в развале РФ, но и нацелен на перспективу партнерства с Москвой.

Франция заинтересована не в победе Украины, а в окончании войны, пусть даже на условиях Путина. Это позволило бы Парижу возобновить экономическое партнерство с Москвой и вернуться к идее альянса по совместному сдерживанию Турции, в частности, на Кавказе.