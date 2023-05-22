В Киеве и некоторых областях Украины звучала воздушная тревога: что известно

Тревога объявлена во многих украинских областях

В ряде украинских областей, включая и Киевскую, была объявлена воздушная тревога из-за рисков обстрелов со стороны оккупационных войск.

По данным мониторинговых групп, россияне запустили в сторону Украины беспилотники, а в некоторых областях возможны обстрелы ракетами С-300.

Известно, что в Харьковской области прозвучали взрывы, однако о прилетах пока не сообщалось. По предварительной информации, обстрелы производились из Белгородской области россии ракетами С-300.

Вместе с тем, в Запорожской и Днепропетровской областях фиксируется наличие ударных беспилотников. Не исключено, что еще одна партия будет запущена с северного направления.

Информации о взлетах стратегической авиации или запусках ракет морского базирования не поступало.

Стоит отметить, что отбои пошли около 23:15.

Как сообщалось ранее, оккупанты в последнее время усилили ракетный террор украинских городов. Так 20 мая вследствие ударов по Киеву обломки сбитого беспилотника упали на жилую многоэтажку, из-за чего там вспыхнул пожар. Благодаря усилиям спасателей, его удалось быстро потушить.