Муж больше не пригодится: как легко открыть закрытую банку

Всего пара шагов и скотч и банка поддастся

Плотно закрытая банка с соленьями является извечной проблемой всех домохозяек. Чаще всего в решении проблемы женщины прибегают к помощи одной "мужской силы", которая обычно обитает где-то поблизости. Но, что делать, если вы дома одни, или если банка оказалась настолько плотно закрытой, что никто в семье её не может осилить.

"Телеграф" рассказывает о простом способе, который поможет открыть любую банку.

Для того, чтобы открыть такую банку вам потребуется всего-лишь скотч. Один его конец нужно наклеить на крышку, захватив и торцы, и верхнюю поверхность. Продолжение полоски скотча рекомендуется склеить пополам, чтобы за него было удобно тянуть — делать это важно не под прямым углом, а в сторону раскручивания крышки.

Напомним, ранее мы писали о том, что популярный цитрус поможет отмыть от пригоревшей еды сковороду и кастрюлю.

Также мы сообщали о том, как заправить одеяло в пододеяльник за считанные секунды. Процесс займет 5 этапов, но очень молниеносных. Автор лайфхака отметила, что это "случайно увиденный лайфхак, который впоследствии бессознательно превратился в стандартную практику в ее повседневной жизни".