Минкульт пригласил владельцев анонимных telegram-каналов на разговор: в сети уже ответили
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Главе Минкульта уже ответили
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко представителей анонимных telegram-каналов на разговор в Минкульт.
Как рассказал министр в эфире единого марафона новостей, появление в сети вбросов о захвате россиянами Бахмута вызвала вопросы у ведомства.
По его словам, МКИП находится в постоянном диалоге с Meta и Google, однако с Telegram история выглядит более странной.
"Поэтому еще раз, пользуясь случаем, приглашаю представителей так называемых ведущих анонимных ТГ-каналов к нам в министерство на обсуждение", — сказал Ткаченко.
Его приглашение уже успело разлететься по сети, а администраторы telegram-каналов уже успели отреагировать на это.
Нашлись и те, кто отреагировал на приглашение с иронией.
Как сообщалось ранее, в мае Ткаченко заявлял, что работу Telegram в Украине стоит регулировать, поскольку через некоторые из них российские спецслужбы могут проводить свои информационные операции.
Впрочем, позже он сообщил, что блокировать мессенджер в нашей стране не будут, так как им пользуется огромное количество украинцев.