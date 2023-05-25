Минкульт пригласил владельцев анонимных telegram-каналов на разговор: в сети уже ответили

Главе Минкульта уже ответили

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко представителей анонимных telegram-каналов на разговор в Минкульт.

Как рассказал министр в эфире единого марафона новостей, появление в сети вбросов о захвате россиянами Бахмута вызвала вопросы у ведомства.

По его словам, МКИП находится в постоянном диалоге с Meta и Google, однако с Telegram история выглядит более странной.

"Поэтому еще раз, пользуясь случаем, приглашаю представителей так называемых ведущих анонимных ТГ-каналов к нам в министерство на обсуждение", — сказал Ткаченко.

Его приглашение уже успело разлететься по сети, а администраторы telegram-каналов уже успели отреагировать на это.

Нашлись и те, кто отреагировал на приглашение с иронией.

Как сообщалось ранее, в мае Ткаченко заявлял, что работу Telegram в Украине стоит регулировать, поскольку через некоторые из них российские спецслужбы могут проводить свои информационные операции.

Впрочем, позже он сообщил, что блокировать мессенджер в нашей стране не будут, так как им пользуется огромное количество украинцев.