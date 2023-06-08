Укр

Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200 Новость обновлена 08 июня 2023, 11:30
Favbet Foundation передал противотанковому подразделению ВСУ очередной пикап Mitsubishi L200. Фото Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины пикап-внедорожник Mitsubishi L200.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение взвода противотанковых ракетных комплексов и помогает выполнять боевые задачи на востоке страны.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 авто, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.