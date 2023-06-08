Строительная реформа 5655 исключит конфликт интересов чиновников и застройщиков – эксперт

Принятие законопроекта 5655 о реформировании рынка строительства позволит минимизировать коррупционное влияние чиновников на процессы в отрасли.

Такое мнение в блоге на "Цензор.НЕТ" высказал политолог Марьян Ощановский, комментируя опубликованное накануне расследование встреч чиновников с предпринимателями после начала комендантского часа в Киеве.

В одном из эпизодов показано, как столичный застройщик Артур Мхитарян в 2 часа ночи встречается с руководителем департамента охраны культурного наследия КГГА Александром Никоряком в одном из столичных ресторанов. Через несколько часов после выхода сюжета мэр Виталий Кличко призвал Никоряка уволиться из-за нарушения комендантского часа.

Ощановский напомнил, что это уже не впервые чиновник избегает реальной ответственности за конфликт интересов с предпринимателем из-за формального повода.

"Мэр Киева Виталий Кличко, похоже, держит нас за дураков. Он ведь призвал уволиться Александра Никоряка не за встречу с застройщиком во внеурочное время — чего Никоряк, очевидно, не смог бы объяснить — а за нарушение комендантского часа" — добавляет политолог.

Ощановский напомнил, что в 2018 году ЖК "Taryan Towers", который строит Мхитарян, оказался в эпицентре громкого скандала. СБУ и Генпрокуратура возбудили против компании уголовные дела из-за якобы несогласованности застройки с Минкультом. Мхитарян тогда публично обвинил правоохранителей в вымогательстве взятки, дела закрыли. А застройщик заявил, что в городе нет определенного ареала исторической застройки.

"Поэтому право возводить "инновационные объекты" в таких чувствительных зонах — это скорее недосмотр местной власти, или намеренно оставленная лазейка, которая позволяет решать вопрос "в индивидуальном порядке". Так же "индивидуально" решается проблема высотности, недостаточного количества паркомест, коммуникаций и т.д. Не говоря уже о том, что 33-этажные дома-монстры расположены опасно близко к соседним объектам", — говорится в заметке политолога.

По его мнению, такая неопределенность — это огромное поле для манипуляций из-за непрозрачности законодательного регулирования, полной автономности (в худшем смысле этого слова) органов местного самоуправления в вопросах определения фактических строительных правил на местах.

"И это именно та "мутная водичка", в которой хотят продолжать ловить рыбку мэры, всячески блокируя законопроект 5655 о градостроительной реформе. Документ, принятый парламентом еще в декабре 2022 года, полностью исключает фактор "мнения чиновника" и дает возможность получать разрешения и согласования без взяток и дополнительных коррупционных условий. Оппоненты называют это "ущемлением прав городов". С этим нельзя не согласиться, но с одним нюансом: это ограничение прав городских чиновников "решать вопросы" с застройщиками в два часа ночи в ресторане. Потому что автоматизированные системы и прозрачный реестр равнодушны к таким встречам. А тот чиновник, который заведет в город проблемного застройщика — будет сам отвечать за такой недострой", — написал эксперт.

"И тот факт, что Виталий Кличко — один из ключевых оппонентов 5655 — не увольняет чиновника за конфликт интересов, а находит более "удобный" формальный повод якобы выполнить политический запрос — лишь подтверждает, насколько сильно не хочется терять кормушку", — подытожил Ощановский.