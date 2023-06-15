Как уснуть в летней духоте: помощь придет откуда не ждали

Всего один предмет избавит вас от бессонницы в душную погоду

Текущее лето в Украине обещает быть жарким, порой даже рекордно, а это означает, что необходимо запасаться различными лайфхаками, которые помогут побороть высокие температуры.

"Телеграф" рассказывает, как легко уснуть, когда в вашей квартире жара.

Если у вас дома нет кондиционера, на помощь может прийти c неожиданного направления. Обратите внимание на грелку. На первый взгляд это может звучать странно, ведь грелка создана, чтобы греть, но стоит её наполнить ледяной водой, как из неё может получиться отличный источник прохлады.

Для этого перед сном положите её на одеяло. По словам экспертов, холодная вода в спальне может помочь снизить температуру тела, а также охладить простыни, когда вы засыпаете,

Таким образом даже без кондиционера можно провести летние ночи в комфорте.

Напомним, ранее мы писали о том, как из подручных средств создать "хладагент", который поможет сохранять ваши напитки прохладными, даже в самые горячие дни.

Также мы сообщали о том, как с помощью простых советов провести жаркие летние дни в комфорте.