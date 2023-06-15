Холодная или горячая, цифровой или роликовый: как легко снимать показатели с любого счетчика воды

Перед снятием показателей определите, какой именно у вас водомер

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. В связи с многообразием их видов у некоторых могут возникнуть затруднения с этой простой процедурой.

"Телеграф" рассказывает, как правильно снимать показатели счетчиков воды.

Для того, чтобы понять, как и что записывать, сперва необходимо установить, какой именно тип измерительного прибора стоит у вас. Всего есть три основных вида:

электронные – информация отображается на специальном табло;

тахометрические – потребление воды считается по оборотам крыльчатки в воде;

комбинированно-роликовые – в этом типе счетчиков сочетаются особенности крыльчатого и турбинного счетчиков.

Далее необходимо определить, какой водомер за какую воду отвечает. Для этого есть несколько способов:

цветная маркировка – на корпусе прибора для холодной воды есть синее обозначение, для горячей – красное;

буквенная маркировка – холодная вода – ХВС (ВСХ), горячая вода – ГВС (ВСГ);

визуальный способ – откройте кран с горячей водой и понаблюдайте за счетчиком. Если колесико вращается, значит, прибор считает расход горячей воды.

Как снимать показатели со счетчиков воды

Для фиксации данных счетчика необходимо переписать отображаемые на циферблате цифры. Если используется роликовый прибор с 8 цифрами в шкале, то последняя округляется в большую сторону.

Полученный результат умножается на цену по текущему тарифу ЖКХ, установленному в вашем населенном пункте. Итог вычислений вписывается в расчетную квитанцию или книжку для последующего внесения средств.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине передать показатели счетчиков можно через популярный интернет-банкинг.

Также мы сообщали о том, как правильно снять показатели газового счетчика.