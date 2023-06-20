Снимаем и несем сюда: куда передавать показатели счетчиков воды
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Передавать показатели счетчиков нужно вовремя
Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. Однако делать это нужно правильно и вовремя.
"Телеграф" рассказывает, куда и когда необходимо передавать показатели водомеров.
Прежде всего стоит отметить, что показатели нужно передавать в водоканалы каждый месяц до 28 числа.
Сделать это можно несколькими способами:
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота;
- по телефону контакт-центра (044) 202−0202;
- с помощью Telegram-бота в приложении;
- в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247−40−40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Напомним, ранее мы писали о том, как снимать показатели с любого счетчика воды.
Также мы сообщали, что в Украине передать показатели счетчиков можно через популярный интернет-банкинг. Сделать это можно всего в несколько кликов на своем смартфоне.