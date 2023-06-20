Снимаем и несем сюда: куда передавать показатели счетчиков воды

Передавать показатели счетчиков нужно вовремя

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. Однако делать это нужно правильно и вовремя.

"Телеграф" рассказывает, куда и когда необходимо передавать показатели водомеров.

Прежде всего стоит отметить, что показатели нужно передавать в водоканалы каждый месяц до 28 числа.

Сделать это можно несколькими способами:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по телефону контакт-центра (044) 202−0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247−40−40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Напомним, ранее мы писали о том, как снимать показатели с любого счетчика воды.

Также мы сообщали, что в Украине передать показатели счетчиков можно через популярный интернет-банкинг. Сделать это можно всего в несколько кликов на своем смартфоне.