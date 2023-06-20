Укр

Снимаем и несем сюда: куда передавать показатели счетчиков воды

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Показатели счетчиков можно передавать разными способами Новость обновлена 20 июня 2023, 19:56
Показатели счетчиков можно передавать разными способами. Фото sovet-ingenera.com

Передавать показатели счетчиков нужно вовремя

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. Однако делать это нужно правильно и вовремя.

"Телеграф" рассказывает, куда и когда необходимо передавать показатели водомеров.

Прежде всего стоит отметить, что показатели нужно передавать в водоканалы каждый месяц до 28 числа.

Сделать это можно несколькими способами:

  • в личном кабинете;
  • на сайте;
  • с помощью Viber-бота;
  • по телефону контакт-центра (044) 202−0202;
  • с помощью Telegram-бота в приложении;
  • в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247−40−40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
  • записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Напомним, ранее мы писали о том, как снимать показатели с любого счетчика воды.

Также мы сообщали, что в Украине передать показатели счетчиков можно через популярный интернет-банкинг. Сделать это можно всего в несколько кликов на своем смартфоне.

Теги:
#Украина #ЖКХ #Показатели #Счетчики