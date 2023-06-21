Укусил комар: простые советы, чтобы не испытывать зуд

Советы, которые сделают ваше лето немного комфортнее

Комары летом, к сожалению, являются довольно частыми спутниками человека. Эти кровопийцы, утоляя свою жажду, доставляют дискомфорт даже после того, как их след давно простыл в вашей квартире. Впрочем, существуют способы, помогающие легко избавиться от них. Но если так произошло, что вы по какой-то причине их не использовали или и вовсе о них не знали, предлагаем вашему вниманию подборку народных средств, которые помогут избавиться от "чесотки" после укусов этих паразитов.

Холодная вода и лёд

Реакция на укус часто сопровождается отёком, место набухает и болит. Периодически опускайте место укуса в прохладную воду или прикладывайте лёд. Это поможет уменьшить покраснение, убрать шишку и перетерпеть зуд.

Тёплая вода и горячее полотенце

Как ни странно, от зуда помогают и холод, и тепло. Поэтому тёплый душ поможет, если укусов много. В душе пользуйтесь обычным мылом, но не используйте мочалку, чтобы не травмировать кожу. На сильно зудящие места можно положить тёплый компресс из проглаженного полотенца.

Сода

Растворите пару чайных ложек соды в стакане тёплой воды и нанесите этот раствор ватой на места укусов. Можно сделать небольшой ватный компресс.

Овсянка

Помогут овсяные хлопья, которые надо варить, а не просто заливать кипятком. Хлопья надо измельчить в пыль в кофемолке или блендере, смешать с водой и сделать густую пасту. Нанесите её на места укусов, смойте через 10–12 минут.

Чайная заварка

Удобнее всего прикладывать к укусу пакетик, который предварительно отжали и охладили.

Подорожник

Серьёзно или базилик. Листики этих растений необходимо тщательно надо вымыть, нарезать или истолочь, а получившуюся массу нанести на места укусов.

Похлопайте по укусу

Вместо того чтобы чесаться, хлопайте по месту укуса, можно даже сильно. Это аналог расчёсыванию, только менее травматичный — вы обманете мозг, вызвав лёгкую боль.

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