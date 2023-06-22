Как починить вьетнамки с помощью подручных средств: потратите всего минуту
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот лайфхак может стать вашей "экстренной помощью"
Вьетнамки для многих украинцев считаются неотъемлемой частью лета. Однако многие из нас сталкивались с тем, когда на их подошве образовывалась трещина и из-за неё ремешок, который удерживает ногу в обуви, отваливался.
"Телеграф" рассказывает, как быстро починить вашу обувь, когда вы оказались в неудобной ситуации посреди улицы.
В случае, когда вы внезапно остались босыми на улице из-за поломки вьетнамок, ваша помощь находится в любом киоске или магазине. Речь о газировке.
- Для этого вам необходимо купить напиток именно в жестяной банке;
- Далее оторвите от неё ключ и проденьте ремешок вьетнамок в одно из колец, что расположено на нем;
- Затем просто поверните кольцо в противоположную от трещины сторону;
- Готово.
В итоге у вас должно получится что-то похожее:
Отметим, эта конструкция вряд ли продержится до конца лета, но добраться до дома в таких шлепанцах вы вполне сможете.
Напомним, ранее мы писали о том, как избавится от зуда после укуса комара.
Также мы сообщали о том, как охладить салон автомобиле, если в нем не установлен кондиционер.