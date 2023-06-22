Как починить вьетнамки с помощью подручных средств: потратите всего минуту

Этот лайфхак может стать вашей "экстренной помощью"

Вьетнамки для многих украинцев считаются неотъемлемой частью лета. Однако многие из нас сталкивались с тем, когда на их подошве образовывалась трещина и из-за неё ремешок, который удерживает ногу в обуви, отваливался.

"Телеграф" рассказывает, как быстро починить вашу обувь, когда вы оказались в неудобной ситуации посреди улицы.

В случае, когда вы внезапно остались босыми на улице из-за поломки вьетнамок, ваша помощь находится в любом киоске или магазине. Речь о газировке.

Для этого вам необходимо купить напиток именно в жестяной банке;

Далее оторвите от неё ключ и проденьте ремешок вьетнамок в одно из колец, что расположено на нем;

Затем просто поверните кольцо в противоположную от трещины сторону;

Готово.

В итоге у вас должно получится что-то похожее:

Отметим, эта конструкция вряд ли продержится до конца лета, но добраться до дома в таких шлепанцах вы вполне сможете.

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