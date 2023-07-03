Мобилизация – это не всегда про "ноль". Как найти идеальную роль в защите страны

Рекрутинговые компании помогают найти свое место, соответствующее вашим навыкам и предпочтениям

Несмотря на то, что на законодательном уровне в Украине идет общая мобилизация, фиксируется множество случаев, когда военнообязанные мужчины от нее уклоняются. Юристы "на хайпе" собирают тысячи просмотров, рассказывая о "неправомерных" способах выдачи повесток. А часть граждан вообще идет на криминал, покупая "липовые" медицинские справки о непригодности к службе.

Нередко те, кто пытается скрыться от представителей ТЦК (военных коматов), аргументируют это тем, что помогают стране донатами, "находятся на своем месте" и вообще не хотят попасть к некомпетентным командировам. Некоторые взволнованы перспективой мобилизации, поскольку часто воспринимают ее как возможность попасть "на ноль без подготовки". Но что если в ваших руках есть возможность влиять на то, где именно вы будете проходить службу и каким образом сможете помочь своей стране?

В Украине существуют компании, направленные на поиск способных гражданских, которые могут сыграть немаловажную роль в борьбе с оккупантами. Такие сайты предлагают возможности для работы на должностях, таких как оператор дрона или других интересных областях вне активной боевой зоны. В общем, вы сможете быть не только максимально полезными, но и найти мотивацию в своей работе.

Одним из таких агентств по трудоустройству является Lobby X, осуществляющий профессиональный рекрутинг в ряды Сил Обороны. В плеяде популярных областей занятости выделяются профессии оператора БПЛА, артиллериста, специалиста по связи, повара, представителя прессслужбы, пехотинца и медицинского работника.

В то же время, компания предлагает вакансии даже для представителей креативных индустрий и ИТ-специалистов. Для защиты страны во время полномасштабной войны с рф необходимы также программисты, дизайнеры, PR-менеджеры и инженеры.

Телеграф решил разобраться, какие возможности открывает такой формат рекрутинга и как попасть в армию по профессии. Как пояснили в компании, в Вооруженных Силах около 35-37% вакансий, непосредственно касающихся боевых действий. Остальные же – в штате, связанные с логистикой, обеспечением, делопроизводством.

— Какие пути могут быть доступны для вступления в ряды Сил Обороны без предыдущего опыта? Условно если придет человек, желающий помочь стране, но боящийся активных боевых зон, то как он может быть привлечен?

— Современные Силы Обороны нуждаются в специалистах не только в боевых должностях, поэтому вы можете мобилизоваться по своей "гражданской" должности . Еще один сценарий — выбрать вакансию, предусматривающую обучение перед вступлением в должность. Обычно такая опция предусматривается для боевых вакансий, таких как пулеметчик, номер обслуживания. Среди требований к кандидатам хорошая физическая форма, мотивация и софтскилы.

Для людей, не готовых работать в зоне боевых действий, есть вариант откликнуться на штабные должности. Некоторые из них требуют конкретного профессионального опыта, таких как координатор горячей линии и эксперт по складской логистике; для других достаточно желания и софтскилов, например, как для вакансии делопроизводителя.

— Вы также отвечаете за обучение перед назначением на должность?

— Сейчас мы не проводим обучение для военных специальностей: нет таких полномочий и экспертизы. Однако некоторые вакансии предполагают обучение непосредственно на базе подразделений. Об этом мы указываем в условиях работы.

Командный тимбилдинг Lobby X по стрельбе

— Учитывается ли сильное желание и характер кандидата перед тем, как его устроить?

- Сто процентов. Искреннее желание служить в ВСУ и софтскилы – мастхев для кандидатов на любую военную вакансию. Особенно значительную роль мотивация играет при отборе кандидатов на боевые должности, ведь работа на передке более рискованна и требует твердого понимания того, что ты здесь делаешь и зачем.

По состоянию на июнь 2023 года мы зарекрутировали более 1000 военнослужащих в 75 подразделений. Всего получено 19 000+ отзывов на 432 военных вакансий.

- Некоторые украинцы боятся риска попасть "не в то место". Как вы предоставляете гарантии того, что человек будет назначен в желаемое подразделение к профессиональному командиру?

— Мы вообще не взаимодействуем с ТЦК, только с подразделениями напрямую. Мы передаем данные непосредственно представителю подразделения, избранного кандидатом. Бывает так, что военные посылают письма из CV только с названием должности, но без упоминания желаемого подразделения. Так вот, в этом случае мы не отправляем отзыв в любое подразделение, где есть запрос на специалиста такого профиля. Нет, мы контактируем с кандидатом и спрашиваем, к какому подразделению он хочет присоединиться. Мы человекоцентричны в этом плане.

Бывает, что кандидат идеально подходит по опыту и навыкам на другую должность. В таком случае наши рекрутеры могут предложить отправить его CV в другое подразделение. Но опять же, только с согласия кандидата.

Что касается профессионализма командиров, то у нас нет инструментов для проверки этого показателя. К тому же, это субъективный фактор. Конечно, если мы узнаем "зашквары" в подразделе из открытых или закрытых источников, сотрудничество моментально обрывается. Скажем честно, такой случай уже был.

Но вот что мы можем сделать и делаем, так это верифицируем представителей подразделений перед началом сотрудничества. Нам важно, чтобы данные кандидатов попадали только к проверенным лицам.

Как работает механизм и какие проблемы могут возникнуть во время сбора?

После того, как вы найдете вакансию, дело по технической части. Как рассказывает военнослужащий Богдан, что мобилизировался с помощью Lobby X, следует понимать, что ВСУ — очень бюрократическая машина. Надо запастись терпением, местами будет долго и нервно. Но если есть желание служить и защищать страну, это того стоит.

В общем, механизм такого "альтернативного рекрутинга" выглядит так:

1. Выбираете подразделение и вакансию, которая релевантна вашему опыту и отзывается душе.

2. Представляете свое резюме.

3. Ожидаете, когда с вами свяжутся военные, если ваше резюме им подойдет.

4. Если подразделение готово вас забрать, то он говорит, в какой конкретный учебный центр вам нужно направиться, чтобы после обучения вы точно попали в свою часть. Также подразделение дает "отношение" (рекомендательное письмо), что хочет забрать вас к себе.

5. С этим "отношением" и знанием конкретного учебного центра вы должны прийти в военкомат, чтобы сказать, что вам нужно именно "туда". Вообще военкомат не должен у вас спрашивать, куда вы хотите, поэтому совет – попробуйте построить хорошие отношения со своим военкоматом. От этого зависит, пойдут ли они вам на встречу или нет.

6. Дальше все зависит от адекватности военкомата. Если адекватный – отправляет вас в ту учебную часть, в которую нужно. Если нет, тогда попадаете, куда выйдет. Не волнуйтесь, вариант выхода из этого есть – это перевод, но этот путь более сложный.

Все это длительный и бюрократический процесс, поэтому к этому нужно быть готовым и набраться терпения. Узнать больше о деталях военного рекрутинга и отправиться на вакансии можно на сайте Lobby X, а также в телеграмм-канале LX ARMY.

Вакансии в Силы Обороны также можно найти непосредственно на официальных страницах подразделений, к примеру, Батальон Братство Дмитрия Корчинского, 3 отдельная штурмовая бригада.