Мэр Мелитополя о сдаче Юга Украины россиянам: "Речь идет не об одной фамилии"

Мер Мелитополя считает, что к сдаче территорий причастен не один человек

К быстрой сдаче Мелитополя россиянам в 2022 году может иметь отношение "внутренний враг" Украины, но до окончания войны вряд ли удастся найти виновных в этом.

Такую точку зрения в интервью "Телеграфу" выразил мер города Иван Федоров.

По его словам, город активно готовился к обороне, в нем была сформирована территориальная оборона.

"К моменту вторжения тероборона на территории Мелитополя была максимально сформирована. Но она не была готова к обороне города. Почему так? Я надеюсь, что мы вместе сможем найти ответ.

Мы были в постоянной коммуникации с военными. На базе Мелитополя находился один из стратегических объектов юга нашего государства – авиабаза. И до 24 числа, и сейчас мы в постоянной коммуникации с командиром этой базы, он мой друг. Вопрос, почему так быстро захватили город, волнует и меня. Я точно знаю, что этот вопрос волнует и президента Украины, на совещаниях он об этом говорил. Но я уверен, что ответ на этот вопрос мы получим после нашей Победы. Сегодня мы не имеем права искать внутреннего врага, а должны зачищать всех предателей и шпионов", — сказал он.

При этом чиновник отметил, что ему лично известны имена виновных в том, что на Юге Украины враг практически не столкнулся с сопротивлением украинских силовиков.

"Месяц назад дал официальные показания на этот счет. У меня есть ответ, кто виноват. Я думаю, что речь идет не об одной фамилии. Но я не имею права обвинять. Только давать показания о людях, которые, на мой взгляд, дали возможность россиянам легко зайти на мою территорию", — завершил он.

Для справки. Мелитополь оказался в полной оккупации противника в марте 2022 года.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Если мы не освободим Мелитополь, государства Украина не будет, — мэр Иван Федоров