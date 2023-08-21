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НАБУ и САП отказываются расследовать факт захвата "Укрнефтебурения" — инвестор обратился в посольство США

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
НАБУ

За два месяца расследования уголовного производства по рейдерскому захвату ПРаТ "ПК "Укрнефтебурение" следователи НАБУ собрали 15 страниц "доказательств". Об этом говорится в открытом письме нидерландской компании JKX UKRAINE B.V., одного из акционеров ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" в ряд госорганов Украины и Посольства США в Украине.

В документе говорится, что затягивание следственного процесса может свидетельствовать о попытке НАБУ покрыть рейдеров, в состав которых якобы входят представители государственных органов власти, в том числе Государственного бюро расследований.

Как сообщается в письме, акционерами и исполнительным органом ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" в начале июня 2023 г. были сделаны обращения с уведомлением о преступлении в Национальное антикоррупционное бюро Украины, как орган, который сохраняет за собой статус действительно независимого и ведущего государственного органа в сфере борьбы с коррупцией.

Уголовное производство по этому обращению было открыто только через 17 суток после обращения – 8 июня и только после того, как следственным судьей Высшего антикоррупционного суда бездействие детективов НАБУ было признано противоправным и их обязали внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Позже JKX UKRAINE просил директора НАБУ и руководителя САП проверить материалы уголовного производства, которое использовалось для захвата ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

По мнению компании, материалы этого производства могли бы очень помочь в расследовании уголовного производства, открытого НАБУ во исполнение решения судьи Высшего антикоррупционного суда. 11 августа прокурором САП была изменена подследственность в уголовном производстве №52023000000000247 и поручено его дальнейшее осуществление следователям Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве.

"То есть прокурором САП следователям территориального подразделения ДБР было поручено осуществление досудебного расследования преступлений, совершенных должностными лицами центрального аппарата этого же органа – их непосредственными руководителями. На какую справедливость, на которое объективное и беспристрастное расследование и защиту инвестиций после этого можно рассчитывать. Это все равно, чтобы Международный уголовный суд поручил российским следователям осуществлять расследование совершенных оккупантами на территории Украины военных преступлений", — отмечают в обращении представители JKX UKRAІNE BV.

Более того, детектив отправил открытое 8 июня уголовное производство в ДБР с всего лишь 15 листами материалов, которые он "нарасследовал" за 70 суток пребывания производства в НАБУ.

В своем открытом письме JKX UKRAINE BV напомнили, что в июле этого года, уже во время встречи директора НАБУ Семена Кривоноса с Чрезвычайным и Полномочным Посолом США в Украине Бриджитой Бринк последняя отметила, что для будущего восстановления страны важна борьба с коррупцией. Ведь инвесторы хотят видеть Украину как партнера с сильной демократией и верховенством права. При этом, НАБУ в 2016 году создавался при участии и поддержке США для противодействия высокопоставленной коррупции в Украине, опять же подчеркивают инвесторы ЧАО "ПК "Укрнефтебурение".

"При таких обстоятельствах JKX UKRAINE решило, помимо прочего, привлечь внимание также международных институций и партнеров Украины, которые были инициаторами реформы и построения вертикали антикоррупционных органов в Украине, к вопросу уже ощутимой деградации созданной с их помощью отдельной правоохранительной системы", — говорится в листья компании.

JKX UKRAINE просит международных партнеров Украины обратиться к руководителям антикоррупционных ведомств с предложениями по организации надлежащего расследования всех преступлений, совершенных высшим руководством государства. В том числе против собственности иностранных инвесторов и недопущения умышленного саботирования расследования всех злоупотреблений, от кого бы они ни исходили.

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" является одним из крупнейших налогоплательщиков в государстве среди частных компаний. По состоянию на 24 мая 2023 года общая сумма уплаченных ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" налогов в бюджет только на протяжении военных 2022 и 2023 годов составляет 8,1 млрд грн. основными видами налогов", — напоминают в компании о вкладе, который делает предприятие во время тяжелой для страны войны.

Отметим, что, по мнению компании, во время рейдерской атаки, преступники не остановились даже перед нарушением Конституции Украины.

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