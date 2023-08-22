Угроза с неба: способна ли Украина противостоять массированным запускам БПЛА

Необходимо как можно быстрее развивать украинский ВПК.

Ранее британская разведка заявляла, что россия начала производить собственные дроны на основе иранских Shahed. Кроме того, эксперты вашингтонского Института науки и международной безопасности считают, если россии удастся наладить бесперебойное производство БПЛА, уже через год враг будет способен регулярно запускать по Украине сотни беспилотников.

Реалистичны ли эти прогнозы и что может сделать Украина для защиты своих городов, "Телеграф" узнал у военных и экспертов по безопасности.

По словам военного аналитика Олега Старикова, для борьбы с российскими БПЛА Украине необходимо укреплять силы противовоздушной обороны и насыщать их тактическими системами.

Чтобы противостоять беспилотникам вроде Shahed или "Герань", нам понадобятся системы ПВО, такие как "Стрелы" и "Торы", которых у нас не хватает. Надеяться, что их предоставят вовремя и в большом количестве, было бы нерационально. Закупка этих систем очень проблематична. Следовательно, нужно развивать собственный ВПК.

"Еще один вариант — окружить всю Украину, или хотя бы особо важные режимные объекты, так называемым "куполом" в электромагнитной сфере. Это можно сделать с помощью систем радиоэлектронного противодействия (РЭП), которые будут глушить радиосигналы и исключать возможность работы БПЛА. Для нас это, хотя тоже дорогой, но вполне вероятный вариант, ведь системы РЭП украинского производства всегда были неплохого качества", — говорит эксперт.

В Командовании Воздушных сил ВСУ подтверждают наличие систем РЭП, но они отмечают, что эти комплексы не эффективны против некоторых моделей БПЛА. Такая же ситуация и с самолетами-истребителями эпохи СССР. Чтобы противостоять групповым атакам дронов, нужен многоаспектный подход.

По словам спикера командования Юрия Игната, именно поэтому для Украины таким важным вопросом остаются поставки самолетов F-16. При наличии этой авиации мы сможем гарантированно уничтожать вражеские ракеты и беспилотники.

"Среди альтернатив есть системы Gepard или зенитные пушки, однако для эффективной работы по всей территории Украины их должно быть действительно много. Учитывая, что россия останавливаться не будет, нам нужно больше систем, которые помогут максимально рационально уничтожать эти дроны", — говорит военный.

О том, какие типы российских ракет и БПЛА представляют для Украины наибольшую опасность и как защитить небо от массового запуска дронов, читайте в полном материале "Телеграф" под названием "Зима близко. Готова ли ПВО Украины к атакам сотен "шахедов" одновременно?"