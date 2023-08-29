В килограмме сыра 25-40% – заработки сетей, 80% себестоимости – молоко, – Союз молочных предприятий Украины

Самой популярной маркой сыра считается "Голландский"

При производстве сыра молоко занимает 80% себестоимости сыра, заработок торговых точек составляет 25-40% от фактической его стоимости. При этом рентабельность производителей сыра не превышает 6-8% стоимости сыра на полке. Об этом сообщает Союз молочных предприятий Украины в исследовании "Бизнес Телеграфа".

"Молочные предприятия не влияют на конечную стоимость продукции на полке, которую видит потребитель, хотя считается, что именно они зарабатывают больше всего", - говорит исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. СМПУ анализирует динамику цен на молоко и стоимость конечной молочной продукции в сетях.

Из этого анализа следует, что, например, в стоимости популярной марки сыра "Голландский", которая на полке супермаркета стоит в среднем 350-360 грн за 1 кг, 220-240 грн составляет фактическая стоимость от производителей. В этой цене заложена стоимость молока на уровне 150–160 грн за килограмм.

Поэтому если государство не хочет допустить резкой раскрутки инфляции на продукты в стране, оно должно понимать структуру формирования конечных цен, считает Дидур. Также, по его мнению, власти могут сдерживать подорожание молока как сырья через механизмы государственной поддержки, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на сыры и другую молочную продукцию.

"Дотации производителям молока стимулировали бы его производство и стабильное ценообразование на рынке", — уверен Дидур. Это в свою очередь будет сдерживать удорожание конечных продуктов молочной переработки, считают в СМПУ.

Поэтому союз настаивает на том, чтобы инициатива о поддержке производителей молока все же появилась при рассмотрении госбюджета на 2024 год, как во многих других странах.