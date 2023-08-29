В кілограмі сиру 25-40% – заробітки мереж, 80% собівартості – молоко, – Спілка молочних підприємств України

Найпопулярнішою маркою сиру вважається "Голландський"

При виробництві твердого сиру молоко займає 80% собівартості сиру, заробіток торговельних точок складає 25-40% від фактичної його вартості. При цьому рентабельність виробників сиру не перевищує 6-8% від вартості сиру на полиці. Про це повідомляє Спілка молочних підприємств України в дослідженні "Бізнес Телеграфу".

"Молочні підприємства не впливають на кінцеву вартість продукції на полиці, яку бачить споживач, хоча вважається, що саме вони заробляють найбільше," — каже виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур. СМПУ аналізує динаміку цін на молоко та вартість кінцевої молочної продукції в мережах.

З цього аналізу виходить, що, наприклад, у вартості найпопулярнішої марки сиру "Голландський", яка на полиці супермаркету коштує в середньому 350-360 грн за 1 кг, 220-240 грн складає фактична вартість від виробників. В цій ціні закладена вартість молока на рівні 150-160 грн за кілограм.

Тому якщо держава не хоче допустити різкого розкручування інфляції на продукти в країні, вона повинна розуміти структуру формування кінцевих цін, вважає Дідур. Також, на його думку, влада може стримувати подорожчання молока, як сировини, через механізми державної підтримки, щоб не допустити подальшого зростання цін на сири та іншу молочну продукцію.

"Дотації виробникам молока стимулювали б його виробництво та стабільне ціноутворення на ринку", — впевнений Дідур. Це, своєю чергою, стримуватиме здорожчання кінцевих продуктів молочної переробки, вважають в СМПУ.

Тому спілка наполягає на тому, щоб ініціатива щодо підтримки виробників молока все ж з’явилася при розгляді держбюджету на 2024 рік, як в багатьох інших країнах.